تايمز: جاكبو قد يغيب عن مواجهة أستون فيلا

ذكرت جريدة ذا تايمز أن غياب كودي جاكبو مهاجم ليفربول عن فريقه سيتواصل في مباراة أستون فيلا المقبلة بنسبة كبيرة.

وغاب جاكبو عن صفوف ليفربول لأول مرة هذا الموسم بسبب الإصابة، في المباراة التي فاز بها الريدز 2-1 على ولفرهامبتون ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وأوضح التقرير أنه من المرجح أن يغيب جاكبو عن مواجهة أستون فيلا يوم الأربعاء بسبب عدم تعافيه من الإصابة في الكاحل.

من جهته، قال الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول للصحفيين إن الشكوك تحوم حول قدرة مواطنه على التعافي قبل لقاء أستون فيلا بسبب قرب موعد المباراة.

ومن المرجح ألا يدفع سلوت بجاكبو أمام أستون فيلا في حالة عدم تعافيه الكامل لسببين.

أولهما كثرة الجاهزين في الخط الأمامي، والثاني هو ضمان جاهزيته لمواجهة مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

يذكر أن جاكبو هو ثاني هدافي ليفربول هذا الموسم بعد محمد صلاح.

إذ سجل صلاح 28 هدفا خلال 36 مباراة بمختلف المسابقات، ويليه جاكبو بـ16 هدفا خلال 36 مباراة.