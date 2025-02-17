تقييم صلاح أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك ولفرهامبتون، في مباراة شهدت كسر بعض أرقام الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وسجل صلاح هدفا في فوز ليفربول على ضيفه ولفرهامبتون 2-1 ضمن الجولة 25 من الدوري.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ولفرهامبتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.7 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان القائد فيرجيل فان دايك بمتوسط تقييم بلغ 7.1 درجة.

ركلة الجزاء التي سددها صلاح هي الـ50 له مع ليفربول، إذ سجل 42 من أصل 50.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 28 هدفا، بينما صنع 19.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 385 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 239 هدفا وصنع 106 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.