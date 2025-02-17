الدوري المغربي - 15 نقطة تفصل نهضة بركان عن اللقب.. وصحوة الوداد مستمرة

واصل نهضة بركان تربعه على قمة الدوري المغربي هذا الموسم بعد تحقيق الانتصار الرابع على التوالي.

وتغلب نهضة بركان على نهضة الزمامرة بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 21.

وحافظ نهضة بركان بذلك الفوز على سجله بـ 16 مباراة متتالية في الدوري دون هزيمة.

ورفع نهضة بركان رصيده إلى 52 نقطة قبل 9 جولات من ختام المسابقة وبفارق 13 نقطة عن الوداد أقرب منافسيه.

ولم يتعرض نهضة بركان للهزيمة سوى في مباراة واحدة فقط في الدوري كانت أمام الفتح الرباطي بهدف دون مقابل في أكتوبر الماضي.

وبذلك يفصل نهضة بركان 15 نقطة من التسع مباريات المقبلة لحسم اللقب بشكل رسمي عند الوصول للنقطة 67 وهي النقطة التي لن يصل لها أي فريق آخر بالدوري.

أما الوداد المغربي فاستعاد عافيته وحقق انتصاره الخامس على التوالي في الدوري هذا الموسم لأول مرة.

ورفع الوداد رصيده إلى 39 نقطة بعد الفوز على شباب المحمدية بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة 21.

وانفرد بذلك الانتصار الوداد بالمركز الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا مستغلا خسارة كل من الجيش الملكي ونهضة الزمامرة.

وتنطلق منافسات الجولة 22 يوم الجمعة المقبل.