سلوت: يقولون إن صلاح معي وسيسجل دائما ولكن

الإثنين، 17 فبراير 2025 - 00:15

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد مانشستر سيتي مع أرني سلوت

أبدى أرني سلوت مدرب ليفربول سعادته بالفوز على ولفرهامبتون في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي: "كان من المهم الفوز خصوصا بعد ما حدث يوم الأربعاء الماضي (التعادل مع إيفرتون)".

وأضاف "في الدقائق الأخيرة تلقينا الهدف وكان هذا محبطا لأن هذه اللحظة كان يمكنها أن تؤثر على المباريات التالية أيضا".

وأكمل "أعتقد أن اللحظات قبل تلقينا هدف في الدقيقة الأخيرة أمام إيفرتون أثرت علينا وكان في أذهاننا إمكانية تكرارها وتوترنا بسبب ذلك".

وواصل "تقدمنا 2-0 وكان من الصعب أن نتقبل التعادل، وظننا أننا سجلنا الثالث أيضا، ولكن قرار الحكم كان صحيحا بإلغاء الهدف للتسلل".

وتابع "اعتقدنا أننا سنسجل الثالث مرة أخرى بركلة جزاء لصلاح، ولكن مرة أخرى أعتقد أن تقنية الفيديو اتخذت القرار الصحيح بإلغائها، ثم تلقينا الهدف وصارت 2-1، وهذا ليس سهلا من الناحية الذهنية".

وأوضح "لذلك أعتقد أن هذا الفوز أكثر أهمية من اللعب ضد توتنام والفوز 4-0 قبل أسبوعين. من الصعب الفوز بمباراة والناس يقولون: "لديك محمد صلاح ما الذي تتحدث عنه؟ إنه سيسجل دائما" ولكن لا، ليس من السهل الفوز بمباراة كل 3 أيام بالنظر لكل ما نمر به طوال الموسم".

وقاد محمد صلاح نجم ليفربول فريقه لفوز ثمين على ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي بنتيجة 2-1 يوم الأحد، ليكرر ما فعله من قبل 4 مرات.

وحل ولفرهامبتون ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وسجل لويس دياز هدف ليفربول الأول في الدقيقة 15 قبل أن يضاعف صلاح النتيجة في الدقيقة 37 من ركلة جزاء حصل عليها الدولي الكولومبي.

وقلص ماتيوس كونيا النتيجة في الدقيقة 67، ليصبح الهدف الذي سجله صلاح هو هدف الفوز ويكرر ما فعله أمام الذئاب في 4 مباريات مختلفة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة في الصدارة بفارق 7 نقاط عن ملاحقه أرسنال.

فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 19 نقطة في المركز الـ17.

أرني سلوت محمد صلاح ليفربول
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