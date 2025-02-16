منافس الأهلي المحتمل - الترجي يحسم لقب السوبر التونسي بصافرة مصرية

الأحد، 16 فبراير 2025 - 23:14

كتب : FilGoal

الترجي بطل السوبر التونسي

حصد الترجي لقب السوبر التونسي بالفوز على الملعب التونسي بنتيجة 2-0.

وشارك الترجي كونه حامل لقب مسابقة الدوري، فيما خاض الملعب المباراة كونه بطلا لكأس تونس الموسم الماضي.

وأدار طاقم تحكيم مصري السوبر التونسي بقيادة محمود ناجي ومحمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب مساعدان، ومحمود عاشور حكما للفيديو.

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وحقق الترجي اللقب للمرة السابعة في تاريخه كصاحب الرقم القياسي والأولى منذ 2021.

وتقدم الترجي بفضل هدف إلياس موكوينا في الدقيقة 59 بعد سلسلة تمريرات سريعة.

كما عزز الجزائري يوسف بلايلي من تقدم الترجي بالهدف الثاني في الدقيقة 84 بتسديدة أرضية قوية.

يذكر أن الترجي ربما يكون منافسا للأهلي في دوري أبطال إفريقيا في ربع النهائي للنسخة الحالية.

وستجرى القرعة يوم 20 فبراير الجاري في الدوحة.

ويتصدر الترجي ترتيب الدوري التونسي برصيد 42 نقطة من 19 مباراة.

الترجي التونسي السوبر التونسي
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