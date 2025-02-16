خبر في الجول - تحديد عدد الحضور الجماهيري للقمة بين الأهلي والزمالك

الأحد، 16 فبراير 2025 - 22:12

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الزمالك

تحدد عدد الحضور الجماهيري لمباراة الأهلي ضد الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري.

وسيلتقي الفريقان في الجولة المقبلة يوم السبت الموافق 22 فبراير 2025.

وحسبما علم FilGoal.com تم تحديد 30 ألف مشجع لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك بواقع 15 ألف لكل فريق.

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ويعود استاد القاهرة لاستضافة المباريات مجددا بعد غياب خلال آخر 4 جولات من أجل إجراء صيانة لأرضية الملعب.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على الإسماعيلي بأربعة أهداف دون رد، على ملعب برج العرب.

وسجل رباعية الأهلي مروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات وأحمد رضا.

بينما تعادل الزمالك مع بتروجت 1-1 في المباراة الأولى لمدربه الجديد جوزيه بيسيرو.

وسجل لبتروجت مصطفى الجمل، بينما تعادل ناصر منسي للزمالك في الدقائق الأخيرة.

وارتقى الأهلي لصدارة الدوري مؤقتا برصيد 32 نقطة، انتظار لنتيجة مباراة بيراميدز (30 نقطة) مع مودرن سبورت.

بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

الأهلي × الزمالك

تقام المباراة يوم السبت 22 فبراير 2025.

وتنطلق صافرة انطلاق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتلعب المباراة على استاد القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

الأهلي الزمالك الدوري المصري
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