أموريم: ديالو سيغيب حتى نهاية الموسم.. ومواجهة الجماهير بعد الخسارة هي الأصعب

كشف روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد عن غياب أماد ديالو حتى نهاية الموسم.

روبين أموريم النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وخسر مانشستر يونايتد من توتنام بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أموريم عبر بي بي سي عقب المباراة: "لقد كان الأمر صعبا لأننا خلقنا الفرص ولم نسجل".

وواصل "بعد خسارة المباريات وخسارة اللاعبين علينا أن نغير أسلوبنا في التعامل مع كل مباراة ويتعين علينا التركيز على المباراة التالية ونسيان الماضي".

وأكمل "سترونني متمتعا بالطاقة للمضي قدما والاستعداد للمباراة المقبلة".

وتابع "أنتم تعرفون الوضع، لم نكن سنتمكن من التعاقد مع أي لاعب جون بيع آخرين وحاولنا بالفعل في يناير ولكن الأمور لم تتم".

واستمر "لدينا لاعبين من الشباب ويجب علينا العمل معهم ولم نتوقع ذلك العدد من الإصابات في أسبوع واحد ولكن تلك الأمور تحدث ويجب أن نستعد للمباراة المقبلة".

وأضاف "أماد ديالو سيغيب حتى نهاية الموسم على ما أعتقد، ومنذ توليت تدريب الفريق كان هو أكثر من صنع الفرص".

وأتم "أصعب شيء عندما تخسر مباراة هو مواجهة الجماهير ولكن جماهيرنا رائعة".

الفوز رفع رصيد توتنام للنقطة 30 في المركز 12، بينما تراجع مانشستر يونايتد للمركز 15 برصيد 29 نقطة.