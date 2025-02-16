بعد انقطاع لـ 3 أشهر.. حسين الشحات يكسر صمته التهديفي في الدوري

12 جولة مضت بين آخر هدف سجله حسين الشحات نجم الأهلي في الدوري المصري، قبل هدفه اليوم في شباك الإسماعيلي.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وسجل الشحات الهدف الثالث في شباك الإسماعيلي، في المباراة التي شهدت فوز الأهلي 4-0.

الهدف هو الثالث لجناح الأهلي في الموسم الحالي من الدوري.

وكان حسين الشحات قد سجل أول هدفين في أول مباراة بالدوري ضد سيراميكا كليوباترا.

ويرجع تاريخ هذه المباراة إلى 2 نوفمبر 2024، ليستمر انقطاعه عن التهديف في الدوري عبر 12 جولة، وصولا إلى تسجيله أخيرا في الجولة الـ 14 أمام الدراويش.

المسافة بين هدفي الشحات الثاني والثالث في الدوري، دامت لقرابة 3 أشهر ونصف.

فوز الأهلي على الإسماعيلي رفع رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الدوري مؤقتا، انتظارا لنتيجة مباراة بيراميدز مع مودرن سبورت غدا الإثنين.