بعد انقطاع لـ 3 أشهر.. حسين الشحات يكسر صمته التهديفي في الدوري
الأحد، 16 فبراير 2025 - 20:54
كتب : FilGoal
12 جولة مضت بين آخر هدف سجله حسين الشحات نجم الأهلي في الدوري المصري، قبل هدفه اليوم في شباك الإسماعيلي.
حسين الشحات
النادي : الأهلي
وسجل الشحات الهدف الثالث في شباك الإسماعيلي، في المباراة التي شهدت فوز الأهلي 4-0.
الهدف هو الثالث لجناح الأهلي في الموسم الحالي من الدوري.
وكان حسين الشحات قد سجل أول هدفين في أول مباراة بالدوري ضد سيراميكا كليوباترا.
ويرجع تاريخ هذه المباراة إلى 2 نوفمبر 2024، ليستمر انقطاعه عن التهديف في الدوري عبر 12 جولة، وصولا إلى تسجيله أخيرا في الجولة الـ 14 أمام الدراويش.
المسافة بين هدفي الشحات الثاني والثالث في الدوري، دامت لقرابة 3 أشهر ونصف.
فوز الأهلي على الإسماعيلي رفع رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الدوري مؤقتا، انتظارا لنتيجة مباراة بيراميدز مع مودرن سبورت غدا الإثنين.
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