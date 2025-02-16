مانشستر يونايتد يخسر من توتنام ويهبط للمركز 15

تلقى مانشستر يونايتد خسارة جديدة في الدوري الإنجليزي وتلك المرة من توتنام بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل جيمس ماديسون هدف المباراة الوحيد لمانشستر يونايتد في المباراة.

الفوز رفع رصيد توتنام للنقطة 30 في المركز 12، بينما تراجع مانشستر يونايتد للمركز 15 برصيد 29 نقطة.

التشكيل

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بجوشوا زيركيزي وراسموس هويلاند في خط الدفاع، بينما عاد جويليرمو فيكاريو لحراسة مرمى توتنام.

سون يقود هجوم توتنام وراسموس هويلوند في هجوم مانشستر يونايتد في مواجهة الدوري الإنجليزي 👇 pic.twitter.com/KfFCrRXxNm — FilGoal (@FilGoal) February 16, 2025

أحداث المباراة

تقدم توتنام بالهدف الأول في الدقيقة 12 من عمر المباراة عن طريق ماديسون بمتابعة لتسديدة ماتياس تيل بيجرفال التي تصدى لها أونانا.

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وأهدر جارناتشو فرصة التعادل في الدقيقة 20 من انفراد تام بالمرمى قبل أن يسدد الكرة فوق العارضة.

ومنع أونانا فرصة الهدف الثاني من تسديدة ماتياس تيل في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني صمد توتنام أمام محاولات مانشستر يونايتد في العودة للمباراة والذي كانت أخطر فرصه في الدقيقة 58 بتسديدة جارناتشو التي تألق فيكاريو في التصدي لها.

وسيلعب مانشستر يونايتد مباراته المقبلة ضد إيفرتون يوم السبت 22 فبراير، بينما يلتقي توتنام مع إبسويتش تاون بنفس اليوم.