مانشستر يونايتد يخسر من توتنام ويهبط للمركز 15

الأحد، 16 فبراير 2025 - 20:33

كتب : FilGoal

هيونج مين سون ونصير مزراوي - توتنام ضد مانشستر يونايتد

تلقى مانشستر يونايتد خسارة جديدة في الدوري الإنجليزي وتلك المرة من توتنام بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل جيمس ماديسون هدف المباراة الوحيد لمانشستر يونايتد في المباراة.

الفوز رفع رصيد توتنام للنقطة 30 في المركز 12، بينما تراجع مانشستر يونايتد للمركز 15 برصيد 29 نقطة.

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التشكيل

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بجوشوا زيركيزي وراسموس هويلاند في خط الدفاع، بينما عاد جويليرمو فيكاريو لحراسة مرمى توتنام.

أحداث المباراة

تقدم توتنام بالهدف الأول في الدقيقة 12 من عمر المباراة عن طريق ماديسون بمتابعة لتسديدة ماتياس تيل بيجرفال التي تصدى لها أونانا.

وأهدر جارناتشو فرصة التعادل في الدقيقة 20 من انفراد تام بالمرمى قبل أن يسدد الكرة فوق العارضة.

ومنع أونانا فرصة الهدف الثاني من تسديدة ماتياس تيل في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني صمد توتنام أمام محاولات مانشستر يونايتد في العودة للمباراة والذي كانت أخطر فرصه في الدقيقة 58 بتسديدة جارناتشو التي تألق فيكاريو في التصدي لها.

وسيلعب مانشستر يونايتد مباراته المقبلة ضد إيفرتون يوم السبت 22 فبراير، بينما يلتقي توتنام مع إبسويتش تاون بنفس اليوم.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز توتنام
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