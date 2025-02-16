صلاح يسجل ويقود ليفربول لفوز ثمين على ولفرهامبتون وتوسيع الفارق في الصدارة

قاد محمد صلاح نجم ليفربول فريقه لفوز ثمين على ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي بنتيجة 2-1 يوم الأحد، ليكرر ما فعله من قبل 4 مرات.

وحل ولفرهامبتون ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وسجل لويس دياز هدف ليفربول الأول في الدقيقة 15 قبل أن يضاعف صلاح النتيجة في الدقيقة 37 من ركلة جزاء حصل عليها الدولي الكولومبي.

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وقلص ماتيوس كونيا النتيجة في الدقيقة 67، ليصبح الهدف الذي سجله صلاح هو هدف الفوز ويكرر ما فعله أمام الذئاب في 4 مباريات مختلفة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة في الصدارة بفارق 7 نقاط عن ملاحقه أرسنال.

فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 19 نقطة في المركز الـ17.

سيطرة حمراء

دخل لاعبو ليفربول في أجواء اللقاء سريعا حين سدد ديوجو جوتا من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم.

وحين وصلت المباراة للدقيقة 15 سجل لويس دياز أول أهداف المباراة بعد لمسة من محمد صلاح تغير مسارها بواسطة مدافع ولفرهامبتون.

ومرت رأسية جوتا فوق العارضة، قبل أن يسدد دومينيك سوبوسلاي كرة صاروخية مرت بجانب القائم.

ونجح لويس دياز في الحصول على ركلة جزاء حين راوغ الحارس.

وتقدم صلاح لتسديد ركلة الجزاء ولعبها بطريقة رائعة في منتصف المرمى.

رفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 23 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وبذلك عادل ثاني أعلى حصيلة تهديفية له في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، حين سجل 23 هدفا في موسم 2021-2022.

علما بأنه سجل 32 هدفا بالدوري الإنجليزي في موسمه الأول مع ليفربول، 2017-2018.

أحرز صلاح 101 هدف في 140 مباراة بالدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد، وهو واحد من 4 لاعبين فقط سجلوا 100 هدف أو أكثر في ملعب واحد بالدوري الإنجليزي.

بعد تييري هنري في هايبري (114)، وسيرجيو أجويرو في ملعب الاتحاد (106) وواين روني في أولد ترافورد (101).

ركلة الجزاء التي سددها صلاح هي الـ50 له مع ليفربول، إذ سجل 42 من أصل 50.

وأصبح صلاح أكثر اللاعبين تسجيلاً لركلات الجزاء لصالح ليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 32 ركلة ناجحة، ليعادل رقم ستيفن جيرارد.

فقط آلان شيرار (56)، فرانك لامبارد (43) وهاري كين (33) سجلوا أهدافاً أكثر من ركلات الجزاء في تاريخ الدوري الإنجليزي.

عودة الذئاب ولكن

مع بدايات الشوط الثاني سجل صلاح هدفا رائعا، احتسب في البداية قبل أن يتم إلغاؤه بواسطة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وفي الدقيقة 57 حصل ديوجو جوتا على ركلة جزاء لكن الحكم ألغاها بعد العودة لتقنية الـVAR.

وقلص كونيا الفارق بهدف رائع من تسديدة قوية بعدها بـ10 دقائق.

وحاول لاعبو ولفرهامبتون تسجيل هدف التعادل في الوقت المتبقي من اللقاء دون جدوى.