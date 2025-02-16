التشكيل – عودة حارس توتنام وكاسيميرو أساسي مع مانشستر يونايتد
الأحد، 16 فبراير 2025 - 17:26
كتب : FilGoal
عاد فيكاريو حارس مرمى توتنام للمشاركة مع فريقه من جديد بعد تعافيه من الإصابة، وذلك أمام مانشستر يونايتد.
كاسيميرو
النادي : مانشستر يونايتد
ويلعب توتنام ضد مانشستر يونايتد في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب توتنام.
وجاء تشكيل توتنام كالآتي:
المرمى: فيكاريو
الدفاع: بيدرو بورو – دانسو – بين ديفيز – سبينس
الوسط: بيرجفال – بينتاكور – جيمس ماديسون
الهجوم: كولوسيفيسكي – ماتياس تيل – سون هيونج مين
بينما جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:
المرمى: أندريه أونانا
الدفاع: نصير مزراوي – ماتياس دي ليخت – هاري ماجواير – ديوجو دالوت
الوسط: برونو فيرنانديز – زيركيزي - كاسيميرو
الهجوم: دورجو – راسموس هيولوند – أليخاندرو جارناتشو
ويحتل توتنام المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، وياتي مانشستر يونايتد في المركز الـ14 برصيد 29 نقطة.