التشكيل – عودة حارس توتنام وكاسيميرو أساسي مع مانشستر يونايتد

الأحد، 16 فبراير 2025 - 17:26

كتب : FilGoal

كاسيميرو - مانشستر يونايتد

عاد فيكاريو حارس مرمى توتنام للمشاركة مع فريقه من جديد بعد تعافيه من الإصابة، وذلك أمام مانشستر يونايتد.

ويلعب توتنام ضد مانشستر يونايتد في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب توتنام.

وجاء تشكيل توتنام كالآتي:

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المرمى: فيكاريو

الدفاع: بيدرو بورو – دانسو – بين ديفيز – سبينس

الوسط: بيرجفال – بينتاكور – جيمس ماديسون

الهجوم: كولوسيفيسكي – ماتياس تيل – سون هيونج مين

بينما جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: نصير مزراوي – ماتياس دي ليخت – هاري ماجواير – ديوجو دالوت

الوسط: برونو فيرنانديز – زيركيزي - كاسيميرو

الهجوم: دورجو – راسموس هيولوند – أليخاندرو جارناتشو

ويحتل توتنام المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، وياتي مانشستر يونايتد في المركز الـ14 برصيد 29 نقطة.

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