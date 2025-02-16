بهدفه ضد ولفرهامبتون.. صلاح يعادل روني وجيرارد في رقمين مميزين ويكرر ثاني أفضل مواسمه

الأحد، 16 فبراير 2025 - 16:45

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

حقق محمد صلاح نجم ليفربول عدة أرقام مميزة حين هز شباك ولفرهامبتون يوم الأحد.

ويحل ولفرهامبتون ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 23 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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وبذلك عادل ثاني أعلى حصيلة تهديفية له في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، حين سجل 23 هدفا في موسم 2021-2022.

علما بأنه سجل 32 هدفا بالدوري الإنجليزي في موسمه الأول مع ليفربول، 2017-2018.

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أحرز صلاح 101 هدف في 140 مباراة بالدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد، وهو واحد من 4 لاعبين فقط سجلوا 100 هدف أو أكثر في ملعب واحد بالدوري الإنجليزي.

بعد تييري هنري في هايبري (114)، وسيرجيو أجويرو في ملعب الاتحاد (106) وواين روني في أولد ترافورد (101).

ركلة الجزاء التي سددها صلاح هي الـ50 له مع ليفربول، إذ سجل 42 من أصل 50.

وأصبح صلاح أكثر اللاعبين تسجيلاً لركلات الجزاء لصالح ليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 32 ركلة ناجحة، ليعادل رقم ستيفن جيرارد.

فقط آلان شيرار (56)، فرانك لامبارد (43) وهاري كين (33) سجلوا أهدافاً أكثر من ركلات الجزاء في تاريخ الدوري الإنجليزي.

قبل هذا اللقاء، أسهم النجم المصري في 10 أهداف ضد ولفرهامبتون خلال 13 مباراة بالدوري الإنجليزي (سجل 5 وصنع 5).

وسجل صلاح 4 أهداف حسمت الفوز لليفربول على الذئاب في 4 مباريات مختلفة.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 28 هدفا، بينما صنع 19.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 385 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 239 هدفا وصنع 106 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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