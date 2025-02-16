تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام ولفرهامبتون.. وغياب جاكبو

الأحد، 16 فبراير 2025 - 14:45

كتب : FilGoal

محمد صلاح إيفرتون - ليفربول

أعلن أرني سلوت المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لمواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

ويحل ولفرهامبتون ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي في الرابعة مساء.

وشهدت القائمة غياب كودي جاكبو للإصابة.

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وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون

الوسط: ريان جرافينبرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - ديوجو جوتا

وعلى مقاعد البدلاء: كويفين كيليهير - كونور برادلي - وتارا إندو - جيمس ماكونيل - هارفي إليوت - كوستاس تسيميكاس - جاريل كوانساه. فيدريكو كييزا

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ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه أرسنال.

أما ولفرهامبتون فيحتل المركز الـ17 برصيد 19 نقطة.

محمد صلاح ليفربول ولفرهامبتون
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