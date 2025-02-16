أرقام مميزة تنتظر صلاح أمام ولفرهامبتون

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه ولفرهامبتون يوم الأحد.

ويحل ولفرهامبتون ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

لو سجل صلاح هدفا أمام ولفرهامبتون، سيعادل ثاني أعلى حصيلة تهديفية له في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، حين سجل 23 هدفا في موسم 2021-2022.

علما بأنه سجل 32 هدفا بالدوري الإنجليزي في موسمه الأول مع ليفربول، 2017-2018.

أحرز صلاح 100 هدف في 139 مباراة بالدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد، وهو واحد من 4 لاعبين فقط سجلوا 100 هدف أو أكثر في ملعب واحد بالدوري الإنجليزي.

بعد تييري هنري في هايبري (114)، وسيرجيو أجويرو في ملعب الاتحاد (106) وواين روني في أولد ترافورد (101).

ركلة الجزاء التالية التي سيسددها صلاح ستكون الـ50 له مع ليفربول، إذ سجل 41 من أصل 49.

وأسهم النجم المصري في 10 أهداف ضد ولفرهامبتون خلال 13 مباراة بالدوري الإنجليزي (سجل 5 وصنع 5).

وسجل صلاح 4 أهداف حسمت الفوز لليفربول على الذئاب في 4 مباريات مختلفة.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 27 هدفا، بينما صنع 19.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 384 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 238 هدفا وصنع 106 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.