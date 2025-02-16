إيدرسون يفسر كيف نجح مرموش في التسجيل من صناعته.. والنجم المصري يرد

فسر البرازيلي إيدرسون مورايش حارس مانشستر سيتي كيف نجح عمر مرموش في تسجيل هدف من صناعته خلال لقاء نيوكاسل يونايتد.

وصنع إيدرسون الهدف الأول الذي سجله مرموش ليصبح أكثر حارس يصنع أهدافا في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 6 تمريرات حاسمة، وذلك في فوز سيتي على نيوكاسل برباعية نظيفة.

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هدف رائع ومميز 👏😍



النجم المصري عمر مرموش يسجل لأول مرّة مع مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/dzbJuBi4yp — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

وقال إيدرسون في تصريحات نشرها موقع ناديه: "صناعة هدف عمر مرموش الأول؟ رأيت المساحات خلف دفاع نيوكاسل يونايتد، لأنهم يلعبون بدفاع رجل لرجل".

وأضاف "نحن نملك مهاجمين جيدين يتميزون بالسرعة، مثل مرموش وسافينيو وإيرلينج هالاند لذا فالأمر سهل، فقط لعبت الكرة في المساحة الخالية".

وأكمل الحارس البرازيلي "في الفترة الأخيرة لم نتدرب على هذه الكرات كثيرا لأنني كنت أعاني من مشكلة صغيرة في فخذي".

وتابع "أتذكر أنني تدربت عليها كثيرا في أول موسمين لي مع سيتي، إنه أمر طبيعي الآن، أرى تحرك المهاجم عندما تأتي الكرة إليّ، وألعبها في المساحة".

وأتم إيدرسون "أنا سعيد بتحقيق هذا الرقم، وأتمنى أن يكون هناك المزيد في المستقبل".

فيما قال مرموش عبر قناة ناديه "إيدرسون حارس مرمى رائع، وأنا سعيد جدا وأشعر بالفخر لتسجيل هدف جعله أكثر حارس في تاريخ الدوري الإنجليزي يصنع أهدافا".

وأضاف "لقد أصبحت ماركة مسجلة، الركض خلف المدافعين وتسجيل الأهداف بصناعة إيدرسون، أنا سعيد حقا لأننا تمكنا من القيام بذلك".

وسجل مرموش الهدف الأول بصناعة إيدرسون في الدقيقة 19 قبل أن يسجل الهدف الثاني والثالث في الدقيقتين 24 و33.

وأصبح المهاجم المصري أسرع لاعب عربي يسجل هاتريك في الدوري الإنجليزي خلال 14 دقيقة.

ماذا قدّم عمر مرموش خلال 76 دقيقة؟

أهداف: 3

تسديدات على المرمى: 3 من 4

لمس الكرة: 40

تمريرات صحيحة: 14 من 16 (88%)

عرضيات صحيحة: 5 من 3

فوز بصراعات ثنائية: 3 من 7

حصول على أخطاء: 3

قطع مسار الكرة: 2

تشتيت الكرة: 1

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مرموش ينثر سحره في الدوري الإنجليزي الممتاز 💫⚽️



النجم المصري يضع مانشستر سيتي في المقدمة ويسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة 🦾🤩#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/NZED4lwfGg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

ووصل لاعب وادي دجلة السابق إلى المساهمة التهديفية رقم 36 في الموسم الجاري، مع فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت والحالي مانشستر سيتي.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 5 مباريات، بواقع 3 في الدوري الإنجليزي، وواحدة في الكأس ومثلها في دوري أبطال أوروبا.

ويعد ذلك ثاني "هاتريك" يسجله مرموش في مسيرته الاحترافية بعدما سجل بقميص رديف فولفسبورج ضد هانوفر في دوري الدرجة الرابعة الألمانية في 2019، وبذلك أصبح الأول له في مسيرته في الدوريات الخمس الكبرى.

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يوم غير عادي للنجم المصري! 🇪🇬🤩



😱⚽️⚽️⚽️ عمر مرموش يسجل "هاتريك" في شباك نيوكاسل #الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/LE8XimyyYd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

لاعب شتوتجارت السابق يعد ثاني لاعب مصري يسجل هاتريك بعد محمد صلاح الذي سجل 4 من قبل.

وسجل صلاح 4 أهداف ضد واتفورد في 2018 و3 أهداف ضد مانشستر يونايتد في 2021 وليدز يونايتد في 2020 وبورنموث في 2018.