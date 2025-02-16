تقييم مرموش أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية

ضرب عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي بقوة حين افتتح سجله التهديفي مع فريقه الجديد، بتسجيل ثلاثية في شباك نيوكاسل يونايتد، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

عمر مرموش النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وشارك مرموش كأساسي في فوز سيتي على ضيفه نيوكاسل بنتيجة 4-0 ضمن الجولة 25 من الدوري.

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هدف رائع ومميز 👏😍



النجم المصري عمر مرموش يسجل لأول مرّة مع مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/dzbJuBi4yp — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام نيوكاسل حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 9 و10 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ9.6 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي بعد مرموش كان نيكو جونزاليس بمتوسط تقييم بلغ 8.1 درجة.

ولعب مرموش 76 دقيقة، قبل أن يستبدل بجيريمي دوكو حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم سيتي 3-0.

عقب المباراة أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي بـ عمر مرموش، حين قال: "مرموش كان جيدا للغاية. كان ممتازا ومتوهجا في الدوري الألماني ولديه الجودة والسرعة ويغتنم الفرص ويتمركز بطريقة جيدة في المواقع الهامة".

وأضاف "مرموش لم يستغل الفرص في مبارياته الأولى معنا ولم يترجمها إلى أهداف، ولكن ضد نيوكاسل اغتنم هذه الفرص".

وأصبح المهاجم المصري أسرع لاعب عربي يسجل هاتريك في الدوري الإنجليزي خلال 14 دقيقة.

وجاءت أهداف مرموش في الدقائق 19 و24 و33 من الشوط الأول.

ماذا قدّم عمر مرموش خلال 76 دقيقة؟

أهداف: 3

تسديدات على المرمى: 3 من 4

لمس الكرة: 40

تمريرات صحيحة: 14 من 16 (88%)

عرضيات صحيحة: 5 من 3

فوز بصراعات ثنائية: 3 من 7

حصول على أخطاء: 3

قطع مسار الكرة: 2

تشتيت الكرة: 1

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مرموش ينثر سحره في الدوري الإنجليزي الممتاز 💫⚽️



النجم المصري يضع مانشستر سيتي في المقدمة ويسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة 🦾🤩#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/NZED4lwfGg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

ووصل لاعب وادي دجلة السابق إلى المساهمة التهديفية رقم 36 في الموسم الجاري، مع فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت والحالي مانشستر سيتي.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 5 مباريات، بواقع 3 في الدوري الإنجليزي، وواحدة في الكأس ومثلها في دوري أبطال أوروبا.

ويعد ذلك ثاني "هاتريك" يسجله مرموش في مسيرته الاحترافية بعدما سجل بقميص رديف فولفسبورج ضد هانوفر في دوري الدرجة الرابعة الألمانية في 2019، وبذلك أصبح الأول له في مسيرته في الدوريات الخمس الكبرى.

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يوم غير عادي للنجم المصري! 🇪🇬🤩



😱⚽️⚽️⚽️ عمر مرموش يسجل "هاتريك" في شباك نيوكاسل #الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/LE8XimyyYd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

لاعب شتوتجارت السابق يعد ثاني لاعب مصري يسجل هاتريك بعد محمد صلاح الذي سجل 4 من قبل.

وسجل صلاح 4 أهداف ضد واتفورد في 2018 و3 أهداف ضد مانشستر يونايتد في 2021 وليدز يونايتد في 2020 وبورنموث في 2018.