أحمد سالم: طلبات والد زيزو مبالغ فيها؟ إنه وكيله.. وهذا جديد أزمة ميشالاك

السبت، 15 فبراير 2025 - 23:21

كتب : FilGoal

أحمد سالم - المتحدث الرسمي لنادي الزمالك

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن دور لجنة التخطيط الجديدة التي تضم أحمد حسام ميدو وحازم إمام وعمرو الجنايني.

وقال سالم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 1: "لجنة التخطيط تعمل على ترتيبات المستقبل في كل ما يتعلق بكرة القدم وليس إشرافا يوميا كما يعتقد البعض عن لجنة الكرة التقليدية".

وعن جديد أزمة البولندي كونراد ميشالاك قال: "هناك محاولات مكثفة لحل أزمة ميشالاك".

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أما عن ملف تجديد أحمد سيد زيزو نجم الزمالك قال: "لا جديد والمفاوضات في وضعها الطبيعي".

وأكمل "ليس لدي توقع محدد. أتمنى استمرار زيزو وهي أمنية اللاعب نفسه أيضا".

وبسؤاله عما إذا كانت طلبات والد زيزو مبالغا فيها قال: "لست متداخلا مع مسألة الأرقام المطلوبة فهذا اختصاص الإدارة. والده هو وكيله ومن الطبيعي أن يبحث عن مصلحته".

وتولى البرتغالي جوزيه بيسيرو قيادة الزمالك خلفا للسويسري كريستيان جروس.

وكان FilGoal.com قد كشف عن تواصل الزمالك مع بيسيرو لبحث إمكانية قيادة الفريق وإبداء المدرب البرتغالي موافقته.(مزيد من التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن بيسيرو وصل إلى القاهرة تمهيدا لتدريب الزمالك خلفا للسويسري كريستيان جروس.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك قرر رحيل كريستيان جروس عقب نهاية مران اليوم الخميس ودفع الشرط الجزائي للمدرب السويسري.

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وتولى جروس قيادة الزمالك في منتصف ديسمبر الماضي في ولاية ثانية مع الفريق بعد رحيل جوزيه جوميز.

وقاد جروس الزمالك في 13 مباراة بمختلف المسابقات وحقق الفوز 8 مرات ومقابل 3 تعادلات وهزيمتين.

وسبق وأن عمل جوزيه بيسيرو في مصر وقت قيادته للأهلي خلال الفترة من أكتوبر 2015 وحتى منتصف يناير 2016.

وقاد بيسيرو الأهلي في 12 مباراة وقت قيادته للفريق.

وعقب قيادة الأهلي قاد بيسيرو كل من بورتو وبراجا وفيتوريا جيماريش وسبورتنج لشبونة في البرتغال.

بينما آخر تجربتين خاضهما بيسيرو كانت مع منتخبي فنزويلا ونيجيريا.

وفي التجربة الأخيرة مع نيجيريا قاد النسور الخضراء في 22 مباراة وحصد وصافة أمم إفريقيا.

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