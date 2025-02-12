خبر في الجول - التواصل مع بيسيرو لبحث إمكانية قيادة الزمالك.. ورد المدرب البرتغالي

الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 22:55

كتب : FilGoal

جوزيه بيسيرو مدرب نيجيريا

أبدى البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني موافقته المبدئية لقيادة الزمالك حال رحيل كريستيان جروس المدرب الحالي للفريق.

وارتبط اسم أكثر من مدير فني بقيادة الزمالك خلال الفترة المقبلة مع تكهنات برحيل قريب للسويسري كريستيان جروس.

وعلم FilGoal.com أنه قد تم التواصل بالفعل مع جوزيه بيسيرو لبحث إمكانية قيادة فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة.

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وأبدى بيسيرو ترحيبه بقيادة الزمالك، لكن يتوقف الأمر على مصير مستقبل جروس مع الفريق.

وتولى جروس قيادة الزمالك في منتصف ديسمبر الماضي في ولاية ثانية مع الفريق بعد رحيل جوزيه جوميز.

وقاد جروس الزمالك في 14 مباراة بمختلف المسابقات وحقق الفوز 9 مرات ومقابل 3 تعادلات وهزيمتين.

وسبق وأن عمل جوزيه بيسيرو في مصر وقت قيادته للأهلي خلال الفترة من أكتوبر 2015 وحتى منتصف يناير 2016.

وقاد بيسيرو الأهلي في 12 مباراة وقت قيادته للفريق.

وعقب قيادة الأهلي قاد بيسيرو كل من بورتو وبراجا وفيتوريا جيماريش وسبورتنج لشبونة في البرتغال.

بينما آخر تجربتين خاضهما بيسيرو كانت مع منتخبي فنزويلا ونيجيريا.

وفي التجربة الأخيرة مع نيجيريا قاد النسور الخضراء في 22 مباراة وحصد وصافة أمم إفريقيا.

الزمالك جوزيه بيسيرو
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