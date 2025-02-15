انطلاقة مويس المميزة مستمرة.. إيفرتون يهزم كريستال بالاس
السبت، 15 فبراير 2025 - 21:36
كتب : FilGoal
واصل إيفرتون انطلاقته المميزة مع مدربه الجديد ديفيد مويس، وفاز على كريستال بالاس بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 25 من الدوري.
وحقق إيفرتون الفوز الرابع له مع مويس من أصل 6 مباريات لعبها تحت قيادة المدرب الاسكتلندي.
ورفع إيفرتون رصيده إلى النقطة 30 في المركز الـ13، وتجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 30 في المركز الـ12.
تقدم إيفرتون في الدقيقة 42 عن طريق المهاجم بيتو.
قبل أن يتعادل كريستال بالاس بهدف سجله المهاجم جان فيليب ماتيتا في الدقيقة 47.
وعاد إيفرتون وسجل هدف الفوز في الدقيقة 80 بقدم كارلوس ألكاراز.
وخسر مويس مرة واحدة في الدوري مع إيفرتون أمام أستون فيلا، وتعادل مرة أخرى مع ليفربول.
وتولى مويس تدريب إيفرتون خلفا لـ شون دايتش الذي رحل بسبب تراجع النتائج.
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