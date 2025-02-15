جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سعادته بالنصر الساحق على نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف دون رد.

وقال جوارديولا في تصريحات إعلامية بعد المباراة: "النتيجة رائعة والمباراة تذكرنا بالمواسم الماضية. هذا هو الأداء الذي يجب أن يقدمه مانشستر سيتي أمام فريق كبير مثل نيوكاسل يونايتد".

وأضاف "أحاول تمرير الرسائل للاعبين ولكن لا أفلح في ذلك دائما. عدلنا الكثير من الأوضاع بأداء فيه الكثير من التركيز".

وأوضح "الأداء كان خارقا للعادة اليوم. أنا سعيد للغاية ويبقى لدينا 3 أشهر في الموسم وبالتالي يمكننا أن نوجد الحلول في الدوري ودوري الأبطال".

وأكمل "يجب أن نواجه أشرس الأندية في هذا الموسم مثل ليفربول وأستون فيلا وكل الفرق التي سنقابلها في ملعب الاتحاد. نريد استعادة سعادتنا لأننا مررنا بالكثير من المحن".

وعن أداء عمر مرموش اليوم قال: "مرموش كان جيدا للغاية. كان ممتازا ومتوهجا في الدوري الألماني ولديه الجودة والسرعة ويغتنم الفرص ويتمركز بطريقة جيدة في المواقع الهامة. حصل على الفرص في السابق ولم يترجمها إلى أهداف ولكن اليوم اغتنم هذه الفرص".

وأصبح مرموش أسرع لاعب عربي يسجل هاتريك في الدوري الإنجليزي بواقع 12 دقيقة.

وجاءت أهداف مرموش في الدقائق 19 و24 و33 من الشوط الأول.

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فماذا قدّم عمر مرموش خلال 75 دقيقة؟

أهداف: 3

تسديدات على المرمى: 3 من 4

أهداف متوقعة: 0.59

لمس الكرة: 40

تمريرات صحيحة: 14 من 16 (88%)

عرضيات صحيحة: 5 من 3

فوز بصراعات ثنائية: 3 من 7

حصول على أخطاء: 3

قطع مسار الكرة: 2

تشتيت الكرة: 1

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ووصل مرموش إلى المساهمة التهديفية رقم 36 في الموسم الجاري، مع فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت ومانشستر سيتي.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 4 مباريات، بواقع 3 في الدوري الإنجليزي، وواحدة في دوري أبطال أوروبا.

ويعد ذلك ثاني "هاتريك" يسجله مرموش في مسيرته الاحترافية بعدما سجل بقميص رديف فولفسبورج ضد هانوفر في دوري الدرجة الرابعة الألمانية في 2019، وبذلك أصبح الأول له في مسيرته في الدوريات الخمس الكبرى.

مرموش يعد ثاني لاعب مصري يسجل هاتريك بعد محمد صلاح الذي سجل 4 من قبل.

وسجل صلاح 4 أهداف ضد واتفورد في 2018 و3 أهداف ضد مانشستر يونايتد في 2021 وليدز يونايتد في 2020 وبورنموث في 2018.

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