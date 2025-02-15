مرموش: إحساسي ليس طبيعيا بعد الهاتريك.. وهذا هو أفضل هدف من الـ 3

وصف عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي شعوره بعد تسجيل ثلاثية ضد نيوكاسل بـ "غير طبيعيا".

وانتصر سيتي بنتيجة 4-0 على نيوكاسل في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي بفضل ثلاثية مرموش في الشوط الأول.

وقال مرموش عبر بي إن سبورتس: "إحساسي غير طبيعيا بعدما سجلت أول هاتريك في مسيرتي الكروية".

وأضاف "منذ الدقيقة الأولى كنا في كامل تركيزنا، وأشكر زملائي والطاقم الفني لأني شعرت أنني جزء من الفريق منذ اليوم الأول".

وواصل "سعيد بالـ 3 أهداف والـ 3 نقاط، لدينا مباراة كبيرة بعد 3 أيام وسنركز عليها من الآن".

وأكمل "أفضل هدف بالنسبة لي هو الأول لأن شعوره كان غير طبيعيا، كنت سعيدا للغاية وهو ما ظهر في احتفالي، وسعيد بالهاتريك وسيكون القادم أفضل".

وأردف "بعدما سجلت أول هدف شعرت بأنني وصلت بالفعل لمانشستر، كان هدفي هو الوصول لتلك المرحلة الكبيرة في مسيرتي وشعرت بأنني حققت جزءا من أهدافي".

وأتم "ارتداء القميص رقم 22 مع منتخب مصر؟ محمد أبو تريكة مثلي الأعلى، ودائما أشاهد فيديوهاته وشرف لي ارتداء القميص رقم 22".

وأصبح مرموش أسرع لاعب عربي يسجل هاتريك في الدوري الإنجليزي بواقع 12 دقيقة.

وجاءت أهداف مرموش في الدقائق 19 و24 و33 من الشوط الأول.

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هدف رائع ومميز 👏😍



النجم المصري عمر مرموش يسجل لأول مرّة مع مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/dzbJuBi4yp — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

فماذا قدّم عمر مرموش خلال 75 دقيقة؟

أهداف: 3

تسديدات على المرمى: 3 من 4

أهداف متوقعة: 0.59

لمس الكرة: 40

تمريرات صحيحة: 14 من 16 (88%)

عرضيات صحيحة: 5 من 3

فوز بصراعات ثنائية: 3 من 7

حصول على أخطاء: 3

قطع مسار الكرة: 2

تشتيت الكرة: 1

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مرموش ينثر سحره في الدوري الإنجليزي الممتاز 💫⚽️



النجم المصري يضع مانشستر سيتي في المقدمة ويسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة 🦾🤩#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/NZED4lwfGg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

ووصل مرموش إلى المساهمة التهديفية رقم 36 في الموسم الجاري، مع فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت ومانشستر سيتي.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 4 مباريات، بواقع 3 في الدوري الإنجليزي، وواحدة في دوري أبطال أوروبا.

ويعد ذلك ثاني "هاتريك" يسجله مرموش في مسيرته الاحترافية بعدما سجل بقميص رديف فولفسبورج ضد هانوفر في دوري الدرجة الرابعة الألمانية في 2019، وبذلك أصبح الأول له في مسيرته في الدوريات الخمس الكبرى.

مرموش يعد ثاني لاعب مصري يسجل هاتريك بعد محمد صلاح الذي سجل 4 من قبل.

وسجل صلاح 4 أهداف ضد واتفورد في 2018 و3 أهداف ضد مانشستر يونايتد في 2021 وليدز يونايتد في 2020 وبورنموث في 2018.

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