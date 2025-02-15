أستون فيلا يتعادل مع إبسويتش.. وفولام يهزم نوتينجهام

تعادل أستون فيلا مع ضيفه إبسويتش تاون بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وغاب المحترف المصري سام مرسي قائد إبسويتش تاون عن المباراة.

تقدم إبسويتش في الدقيقة 56 بهدف سجله المهاجم ليام ديلاب.

قبل أن يتعادل أستون فيلا بهدف سجله أولي واتكينز في الدقيقة 69 بمتابعة لركلة حرة مباشرة نفذها راشفورد وارتدت من العارضة.

ووصل أستون فيلا إلى النقطة 38 في المركز التاسع، وارتفع رصيد إبسويتش إلى النقطة 17 في المركز الـ18.

في مباراة أخرى فاز فولام على ضيفه نوتينجهام فورست بهدفين لهدف.

ثنائية فولام سجلها إيميل سميث رو وباسيي، بينما سجل كريس وود هدف نوتينجهام الوحيد.

الفوز رفع رصيد فولام إلى النقطة 39 في المركز الثامن، وتجمد رصيد فورست عند النقطة 47 في المركز الثالث.

وانتصر بورنموث على ساوثامبتون بثلاثية مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى النقطة 43 في المركز الخامس، ويتجمد رصيد ساوثامبتون عند النقطة 9 في المركز الأخير.

وأخيرا فاز برينتفورد على وست هام يونايتد بهدف دون رد، ليصل إلى النقطة 34 في المركز الـ11، وتوقف رصيد وست هام عند النقطة 27 في المركز الـ16.