الاتحاد يتحدث المصرية.. هاتريك مرموش يقود سيتي لاكتساح نيوكاسل بالـ 4

قاد عمر مرموش فريقه مانشستر سيتي لفوز كاسح على نيوكاسل بنتيجة 4-0 في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

هاتريك مرموش خلال 33 دقيقة في ملعب الاتحاد معقل سيتي جعل الملعب يتحدث العامية المصرية.

سجل أهداف سيتي: عمر مرموش (3) وجيمس ماكاتي.

وأصبح سيتي رابعا برصيد 44 نقطة بفارق 13 نقطة عن ليفربول المتصدر.

فيما تراجع نيوكاسل للمركز السابع برصيد 41 نقطة.

وحقق سيتي الفوز في آخر 16 مواجهة ضد نيوكاسل على ملعبه في الدوري الإنجليزي دون أي تعادل أو هزيمة.























































الاتحاد يتحدث المصرية

لعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 4 مباريات، بواقع 3 في الدوري الإنجليزي، وواحدة في دوري أبطال أوروبا.

ويعد ذلك ثاني "هاتريك" يسجله مرموش في مسيرته الاحترافية بعدما سجل بقميص رديف فولفسبورج ضد هانوفر في دوري الدرجة الرابعة الألمانية في 2019، وبذلك أصبح الأول له في مسيرته في الدوريات الخمس الكبرى.

مرموش يعد ثاني لاعب مصري يسجل هاتريك بعد محمد صلاح الذي سجل 4 من قبل.

وسجل صلاح 4 أهداف ضد واتفورد في 2018 و3 أهداف ضد مانشستر يونايتد في 2021 وليدز يونايتد في 2020 وبورنموث في 2018.

كما بات ثاني أكثر لاعب مساهمة تهديفيا برصيد 27 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم بالتساوي مع هاري كين وخلف محمد صلاح (36).

وأصبح صاحب ثالث أسرع هاتريك هذا الموسم إذ كان الفارق بين الهدفين الأول والثالث فقط 14 دقيقة.

التشكيل

بدأ سيتي بهالاند في الهجوم ونيكو جونزاليس في الوسط ومرموش في الجناح الأيسر، وريكو لويس ظهير أيمن.

بينما قاد أنتوني جوردون وألكسندر إيزاك وميرفي هجوم نيوكاسل.

وصف المباراة

التزم لاعبي الفريقين مبكرا في أرض الملعب دون خطورة محققة في أول 10 دقائق.

وفي الدقيقة 12 توغل سافيو موريرا صوب الحارس دون أن يسدد لتتهادى الكرة في يد الحارس.

وأطلق مرموش أول تسديدة في الدقيقة 16 علت العارضة.

وبعد 3 دقائق أرسل إيدرسون تمريرة طولية وصلت لمرموش الذي تفوق على المدافع وانفرد وسدد كرة ساقطة سكنت الشباك بهدوء معلنا أول أهدافه بقميص سيتي، لكنه لن يكون الأخير.

وأصبح إيدرسون أكثر حارس يصنع أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 6 أهداف منها 3 هذا الموسم، وهو أيضا أكثر حارس يصنع أهدافا في موسم واحد.

video:1

هدف رائع ومميز 👏😍



النجم المصري عمر مرموش يسجل لأول مرّة مع مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/dzbJuBi4yp — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

وفي الدقيقة 24 وبعد سلسلة من التمريرات وصلت لمرموش الكرة داخل منطقة الجزاء وأطلق الكرة صوب المرمى على يمين الحارس مسجلا ثاني أهدافه.

video:2

مرموش ينثر سحره في الدوري الإنجليزي الممتاز 💫⚽️



النجم المصري يضع مانشستر سيتي في المقدمة ويسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة 🦾🤩#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/NZED4lwfGg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

وتصدى الحارس لتصويبة سافيو في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 33 حوّل سافيو عرضية أرضية لمرموش الذي سدد كرة سكنت الشباك مسجلا الهدف الثالث والهاتريك.

video:3

يوم غير عادي للنجم المصري! 🇪🇬🤩



😱⚽️⚽️⚽️ عمر مرموش يسجل "هاتريك" في شباك نيوكاسل #الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/LE8XimyyYd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

ومرت رأسية برونو جيماريش أعلى العارضة في الدقيقة 39، وهدأت أحداث الشوط الأول لينتهي بالتفوق بثلاثية سيتي.

أجرى إيدي هاو تغييرين بمشاركة ليفرامينتو ولويس مايلي بدلا من كيران تريبير وجو ويلوك في بداية الشوط الثاني.

وتصدى الحارس لرأسية هالاند في الدقيقة 57 بعد ركنية نفذها فودين.

وشتت الدفاع ركلة ثابتة نفذها مرموش في الدقيقة 67، ورغم سيطرة سيتي على الكرة لكن لم تتشكل أي خطورة على المرميين.

وتلقى مرموش تحية كبيرة بخروج مرموش وفودين ومشاركة جيريمي دوكو وجيمس مكاتي.

وفي الدقيقة 84 أرسل جوندوجان ركنية مهدها هالاند برأسية وأودعها ماكاتي في الشباك.

وخرج هالاند متأثرا بالإصابة ضمن 3 تغييرات لكتيبة بيب جوارديولا لتنتهي المباراة بفوز رائع لسيتي أقحمه المربع الذهبي.