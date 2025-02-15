أبدع وأمتع في 33 دقيقة.. ماذا قدم مرموش أمام نيوكاسل بعد الهاتريك

السبت، 15 فبراير 2025 - 18:42

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - نيوكاسل

أبدع وأمتع عمر مرموش في خامس مباراة له مع مانشستر سيتي بتسجيل ثلاثية رائعة في الشوط الأول ضد نيوكاسل.

ويلتقي الفريقان على ملعب الاتحاد معقل سيتي لحساب الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

ويتفوق سيتي على نيوكاسل بنتيجة 3-0 حتى الدقيقة 75 التي شهدت خروج الهداف المصري ومشاركة جيريمي دوكو بدلا منه.

أخبار متعلقة:
تشكيل مانشستر سيتي – عودة مرموش كأساسي.. وريكو لويس ظهير أيمن ضد نيوكاسل الفرعون الجديد يبدأ كتابة التاريخ في إنجلترا.. مرموش يفتتح أهدافه مع سيتي بـ"هاتريك" ريمونتادا ملكية.. ريال مدريد يهزم مانشستر سيتي بثلاثية في عقر داره بمشاركة مرموش مرموش سيكون العاشر.. تاريخ مواجهات اللاعبين المصريين ضد ريال مدريد

وأصبح مرموش أسرع لاعب عربي يسجل هاتريك في الدوري الإنجليزي بواقع 12 دقيقة.

وجاءت أهداف مرموش في الدقائق 19 و24 و33 من الشوط الأول.

فماذا قدّم عمر مرموش خلال 75 دقيقة؟

أهداف: 3

تسديدات على المرمى: 3 من 4

أهداف متوقعة: 0.59

لمس الكرة: 40

تمريرات صحيحة: 14 من 16 (88%)

عرضيات صحيحة: 5 من 3

فوز بصراعات ثنائية: 3 من 7

No description available.

حصول على أخطاء: 3

قطع مسار الكرة: 2

تشتيت الكرة: 1

ووصل مرموش إلى المساهمة التهديفية رقم 36 في الموسم الجاري، مع فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت ومانشستر سيتي.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 4 مباريات، بواقع 3 في الدوري الإنجليزي، وواحدة في دوري أبطال أوروبا.

ويعد ذلك ثاني "هاتريك" يسجله مرموش في مسيرته الاحترافية بعدما سجل بقميص رديف فولفسبورج ضد هانوفر في دوري الدرجة الرابعة الألمانية في 2019، وبذلك أصبح الأول له في مسيرته في الدوريات الخمس الكبرى.

مرموش يعد ثاني لاعب مصري يسجل هاتريك بعد محمد صلاح الذي سجل 4 من قبل.

وسجل صلاح 4 أهداف ضد واتفورد في 2018 و3 أهداف ضد مانشستر يونايتد في 2021 وليدز يونايتد في 2020 وبورنموث في 2018.

مرموش عمر مرموش الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي نيوكاسل
نرشح لكم
رسالة مؤثرة من ديالو بعد الإصابة التي أنهت موسمه جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش مرموش: إحساسي ليس طبيعيا بعد الهاتريك.. وهذا هو أفضل هدف من الـ 3 أستون فيلا يتعادل مع إبسويتش.. وفولام يهزم نوتينجهام الاتحاد يتحدث المصرية.. هاتريك مرموش يقود سيتي لاكتساح نيوكاسل بالـ 4 ضربة قوية لـ يونايتد.. إصابة ديالو وغيابه لنهاية الموسم أرتيتا يشيد بـ ميرينو: توقعنا أنه سيقودنا لتلك اللحظات.. ولهذا اعتمدنا عليه الفرعون الجديد يبدأ كتابة التاريخ في إنجلترا.. مرموش يفتتح أهدافه مع سيتي بـ"هاتريك"
أخر الأخبار
رسالة مؤثرة من ديالو بعد الإصابة التي أنهت موسمه 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أنشيلوتي: بيلينجهام لم يستحق الطرد.. لقد اخطأ الحكم في الترجمة ساعة | الدوري الإسباني
الأولى لـ عماد سليمان.. قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي ساعة | الدوري المصري
جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش ساعة | الدوري الإنجليزي
مرموش: إحساسي ليس طبيعيا بعد الهاتريك.. وهذا هو أفضل هدف من الـ 3 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ضاعت الصدارة؟ ريال مدريد يتعادل مع أوساسونا ويتعثر للمباراة الثالثة على التوالي 2 ساعة | الدوري الإسباني
الأهلي يعلن بدء الحفر لبناء الاستاد 2 ساعة | الدوري المصري
أستون فيلا يتعادل مع إبسويتش.. وفولام يهزم نوتينجهام 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يبلغ عبد القادر بموقفه من العروض وكأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف تفاصيل إصابتي إمام عاشور وربيعة أمام غزل المحلة 3 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 4 خبر في الجول - ميشالاك يبلغ الزمالك بفسخ تعاقده.. وشكوى في فيفا