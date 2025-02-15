أرتيتا يشيد بـ ميرينو: توقعنا أنه سيقودنا لتلك اللحظات.. ولهذا اعتمدنا عليه

السبت، 15 فبراير 2025 - 18:06

كتب : FilGoal

احتفال ميكيل ميرينو بهدفه في ليفربول

أثنى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال على أداء لاعبه ميكيل ميرينو بعد قيادة الفريق للفوز على ليستر سيتي.

وانتصر أرسنال على ليستر بنتيجة 2-0 في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وشارك الإسباني كبديل بدلا من رحيم سترلينج وسجل هدفي فوز الجنرز.

وقال أرتيتا عبر قناة تي أن تي الإنجليزية: "ميرينو يعد خطرا تهديفيا حقيقيا، عندما بدأ التحرك بشكل أعمق ويظهر أكثر في الثلث الهجومي توقعنا أنه سيقودنا لتلك اللحظات، لكن من السهل قول ذلك عن فعله".

وأضاف "هل سجل بسبب طوله؟ الأمر مختلف تماما، ميكيل ليس مهاجما صريحا، لكن الأمر يعتمد على التوقيت، بأنه يشعر بالخطر ويتوقعه، ثم يستطيع أن يتحرك".

وواصل "لم أرد أن أقوده للجنون، أخبرته صباحا بأنه ربما يلعب في هذا المركز، كنا نعلم أننا ربما نعتمد عليه في هذا المركز وفقا لسير المباراة، وهو من قدنا للفوز".

وعن النتيجة أجاب قائلا: "فوز كبير، اليوم كان يوما زادت فيه التساؤلات بسبب الإصابات، وأردنا ذلك الفوز حقا".

وأتم "في الشوط الأول افتقدنا للخطورة ولم نظهر بشكل مستمر خاصة مع الكرة، الشوط الثاني نجحنا في الفوز باللقاء".

سجل البديل ميكيل ميرينو هدفا أرسنال في المباراة، كأول ثنائية للدولي الإسباني يسجلها منذ 10 سنوات.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 53 نقطة في المركز الثاني، ومقلصا الفارق مع ليفربول إلى 4 نقاط مؤقتا لحين لعب ليفربول غدا أمام ولفرهامبتون.

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