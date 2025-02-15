الفرعون الجديد يبدأ كتابة التاريخ في إنجلترا.. مرموش يفتتح أهدافه مع سيتي بـ"هاتريك"

السبت، 15 فبراير 2025 - 17:30

كتب : عمرو عبد المنعم

عمر مرموش - مانشستر سيتي - نيوكاسل

افتتح عمر مرموش نجم منتخب مصر أهدافه مع مانشستر سيتي بأفضل طريقة بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" أمام نيوكاسل يونايتد.

ويلعب مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب الاتحاد معقل السماوي.

ونجح مرموش في افتتاح أهدافه مع مانشستر سيتي بطريقة رائعة في شباك نيوكاسل.

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وجاء الهدف الأول في الدقيقة 19 بعدما استلم مرموش تمريرة طويلة من الحارس إيدرسون وضعته في مواجهة المرمى.

ليسدد مرموش الكرة من أعلى الحارس مارتن دوبرافكا بطريقة رائعة في الشباك.

ولم ينتظر مرموش كثيرا ليسجل هدفه الثاني مع مانشستر سيتي في الدقيقة 24.

واستلم مرموش الكرة داخل منطقة الجزاء ليمر من الدفاع ويسدد كرة أرضية قوية لم يستطع الحارس التصدي لها.

ثم جاء الهدف الثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية سافينيو في الدقيقة 34.

ووصل مرموش إلى المساهمة التهديفية رقم 36 في الموسم الجاري، مع فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت ومانشستر سيتي.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 4 مباريات، بواقع 3 في الدوري الإنجليزي، وواحدة في دوري أبطال أوروبا.

ويعد ذلك ثاني "هاتريك" يسجله مرموش في مسيرته الاحترافية بعدما سجل بقميص رديف فولفسبورج ضد هانوفر في دوري الدرجة الرابعة الألمانية في 2019، وبذلك أصبح الأول له في مسيرته في الدوريات الخمس الكبرى.

مرموش يعد ثاني لاعب مصري يسجل هاتريك بعد محمد صلاح الذي سجل 4 من قبل.

وسجل صلاح 4 أهداف ضد واتفورد في 2018 و3 أهداف ضد مانشستر يونايتد في 2021 وليدز يونايتد في 2020 وبورنموث في 2018.

عمر مرموش مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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