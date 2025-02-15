الفرعون الجديد يبدأ كتابة التاريخ في إنجلترا.. مرموش يفتتح أهدافه مع سيتي بـ"هاتريك"

افتتح عمر مرموش نجم منتخب مصر أهدافه مع مانشستر سيتي بأفضل طريقة بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" أمام نيوكاسل يونايتد.

ويلعب مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب الاتحاد معقل السماوي.

ونجح مرموش في افتتاح أهدافه مع مانشستر سيتي بطريقة رائعة في شباك نيوكاسل.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 19 بعدما استلم مرموش تمريرة طويلة من الحارس إيدرسون وضعته في مواجهة المرمى.

ليسدد مرموش الكرة من أعلى الحارس مارتن دوبرافكا بطريقة رائعة في الشباك.

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هدف رائع ومميز 👏😍



النجم المصري عمر مرموش يسجل لأول مرّة مع مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/dzbJuBi4yp — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

ولم ينتظر مرموش كثيرا ليسجل هدفه الثاني مع مانشستر سيتي في الدقيقة 24.

واستلم مرموش الكرة داخل منطقة الجزاء ليمر من الدفاع ويسدد كرة أرضية قوية لم يستطع الحارس التصدي لها.

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مرموش ينثر سحره في الدوري الإنجليزي الممتاز 💫⚽️



النجم المصري يضع مانشستر سيتي في المقدمة ويسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة 🦾🤩#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/NZED4lwfGg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

ثم جاء الهدف الثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية سافينيو في الدقيقة 34.

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يوم غير عادي للنجم المصري! 🇪🇬🤩



😱⚽️⚽️⚽️ عمر مرموش يسجل "هاتريك" في شباك نيوكاسل #الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/LE8XimyyYd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

ووصل مرموش إلى المساهمة التهديفية رقم 36 في الموسم الجاري، مع فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت ومانشستر سيتي.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 4 مباريات، بواقع 3 في الدوري الإنجليزي، وواحدة في دوري أبطال أوروبا.

ويعد ذلك ثاني "هاتريك" يسجله مرموش في مسيرته الاحترافية بعدما سجل بقميص رديف فولفسبورج ضد هانوفر في دوري الدرجة الرابعة الألمانية في 2019، وبذلك أصبح الأول له في مسيرته في الدوريات الخمس الكبرى.

مرموش يعد ثاني لاعب مصري يسجل هاتريك بعد محمد صلاح الذي سجل 4 من قبل.

وسجل صلاح 4 أهداف ضد واتفورد في 2018 و3 أهداف ضد مانشستر يونايتد في 2021 وليدز يونايتد في 2020 وبورنموث في 2018.