مدرب إبسويتش يكشف سبب غياب سام مرسي عن لقاء أستون فيلا
السبت، 15 فبراير 2025 - 16:59
كتب : FilGoal
أوضح كيران ماكينا المدير الفني لـ إبسويتش تاون سبب غياب سام مرسي عن مواجهة أستون فيلا.
ويلتقي الفريقان في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي على ملعب فيلا بارك.
وقال المدير الفني لـ إبسويتش تاون في تصريحات صحفية: "سام مرسي يعاني من مشكلة منذ أسبوع ولم تتحدد بعد وخططنا لغيابه".
وأتم "سنعرف موقفه بعد نهاية المباراة".
صاحب الـ 33 عاما خاض 22 مباراة هذا الموسم مع إبسويتش سجل هدفا وصنع آخر.
وتعد تلك ثالث مباراة يغيب فيها الدولي المصري عن مباراة فريقه في الدوري الإنجليزي.
فغاب من قبل عن لقاء برينتفورد بسبب إصابة عضلية وعن لقاء أرسنال بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.
ويحتل إبسويتش المركز التاسع عشر برصيد 16 نقطة من 24 مباراة بفارق نقطتين عن مراكز البقاء.
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