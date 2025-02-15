انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (4)-(0) نيوكاسل.. نهاية المباراة

السبت، 15 فبراير 2025 - 16:40

كتب : FilGoal

هالاند يحتفل مع عمر مرموش بعد تسجيل هدفه ضد نيوكاسل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشسنتر سيتي ونيوكاسل، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق. 88 ماتيوس نونيز، ونيكو أوريلي يشاركان بدلا من جافارديول، وجوندوجان.

ق. 88 هالاند يغادر مصابا وكوفاسيتش يشارك بدلا منه.

ق. 84 جووووول راااابع. ركنية ينفذها جوندوجان ويمهدها هالاند برأسه، ليضعها جيمس ماكيتي في المرمى مسجلا الرابع.

ق. 75 عمر مرموش يغادر ملعب المباراة وسط تحية الحضور، ودخول جيريمي دوكو بدلا منه.

ق. 59 الله! نيوكاسل كاد يسجل الأول بعد جملة رائعة وصلت إلى لويس مايلي الذي سدد لكن تصدى لها إيديرسون مورايش.

لويز ميلي، وفالانتينو ليفرامينتو يشاركان مع بداية الشوط الثاني بدلا من كيران تريبيير، وجوي ويلوك في تشكيل نيوكاسل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 33 جوووووووووووووووووووووووووووول الهاااااااااااااااتريك للتارييييخ يا مرموش. انطلاقة من سافينيو وعرضية أرضية، قابلها مرموش بلمسة في المرمى مسجلا الثاااالث.

ق. 24 جوووووووووووووول الثااااااااااااااااااااااااااااااااني من مرموش. الكرة وصلت إلى مرمومش من جوندوجان داخل منطقة الجزاء، ليراوغ ويسدد بيمناه على يمين دوبرافكا مسجلا الثاني.

ق. 19 جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول أووووووووووووووووووول لـ عمر مرموش. تمريرة طولية من إيدرسون ينفرد بها مرموش ويسجل بشكل راااائع من فوق الحارس مسجلا الأول.

بداية المباراة

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