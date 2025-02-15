انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (4)-(0) نيوكاسل.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشسنتر سيتي ونيوكاسل، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق. 88 ماتيوس نونيز، ونيكو أوريلي يشاركان بدلا من جافارديول، وجوندوجان.

ق. 88 هالاند يغادر مصابا وكوفاسيتش يشارك بدلا منه.

ق. 84 جووووول راااابع. ركنية ينفذها جوندوجان ويمهدها هالاند برأسه، ليضعها جيمس ماكيتي في المرمى مسجلا الرابع.

ق. 75 عمر مرموش يغادر ملعب المباراة وسط تحية الحضور، ودخول جيريمي دوكو بدلا منه.

ق. 59 الله! نيوكاسل كاد يسجل الأول بعد جملة رائعة وصلت إلى لويس مايلي الذي سدد لكن تصدى لها إيديرسون مورايش.

لويز ميلي، وفالانتينو ليفرامينتو يشاركان مع بداية الشوط الثاني بدلا من كيران تريبيير، وجوي ويلوك في تشكيل نيوكاسل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 33 جوووووووووووووووووووووووووووول الهاااااااااااااااتريك للتارييييخ يا مرموش. انطلاقة من سافينيو وعرضية أرضية، قابلها مرموش بلمسة في المرمى مسجلا الثاااالث.

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يوم غير عادي للنجم المصري! 🇪🇬🤩



😱⚽️⚽️⚽️ عمر مرموش يسجل "هاتريك" في شباك نيوكاسل #الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/LE8XimyyYd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

ق. 24 جوووووووووووووول الثااااااااااااااااااااااااااااااااني من مرموش. الكرة وصلت إلى مرمومش من جوندوجان داخل منطقة الجزاء، ليراوغ ويسدد بيمناه على يمين دوبرافكا مسجلا الثاني.

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مرموش ينثر سحره في الدوري الإنجليزي الممتاز 💫⚽️



النجم المصري يضع مانشستر سيتي في المقدمة ويسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة 🦾🤩#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/NZED4lwfGg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

ق. 19 جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول أووووووووووووووووووول لـ عمر مرموش. تمريرة طولية من إيدرسون ينفرد بها مرموش ويسجل بشكل راااائع من فوق الحارس مسجلا الأول.

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هدف رائع ومميز 👏😍



النجم المصري عمر مرموش يسجل لأول مرّة مع مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/dzbJuBi4yp — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

بداية المباراة