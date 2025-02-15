أرتيتا لم يرم المنديل.. ميرينو "البديل الذهبي" ينصر أرسنال على ليستر ويقلص الفارق مع ليفربول

لم يرم ميكيل أرتيتا المنديل في المنافسة مع ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي، إذ استطاع الفوز على ليستر رغم الغيابات المضنية.

وفاز أرسنال على ليستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء على ملعب "كينج باور"، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

سجل البديل ميكيل ميرينو هدفا أرسنال في المباراة، كأول ثنائية للدولي الإسباني يسجلها منذ 10 سنوات.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 53 نقطة في المركز الثاني، ومقلصا الفارق مع ليفربول إلى 4 نقاط مؤقتا لحين لعب ليفربول غدا أمام ولفرهامبتون.



















التشكيل

ميكيل أرتيتا بدأ المباراة بثلاثي هجومي اضطراري لم يملك غيره، وهو رحيم ستيرلنج، وإيثان نوانيري، ولياندرو تروسارد، في ظل إصابة جابرييل جيسوس، وجابرييل مارتينيللي، وبوكايو ساكا، وكاي هافيرتز.

على الجانب الآخر، بدأ رون فان نيستلروي بـ جيمي فاردي كأساسي في هجوم ليستر سيتي.

🔴 رحيم ستيرلنج في تشكيل أرسنال لمواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي pic.twitter.com/DS41M8kwaI — FilGoal (@FilGoal) February 15, 2025

وصف المباراة

شوط المباراة الأول كان خاليا من الفرص، اللهم فرصة واحدة لـ ليستر في نهاية الشوط.

فان نيستلروي أجرى تبديلا اضطراريا في الدقيقة الـ43 بدخول وويو كوليبالي بدلا من المصاب جيمس جاستن.

وفي الدقيقة الـ45 كاد ليستر يسجل الأول من عرضية، قابلها ويلفريد نديدي بلمسة بجانب القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني استمر الحال كما هو علي في غياب الفرص، وفي الدقيقة الـ61 كاد أرسنال يسجل الأول عن طريق إيثان نوانيري.

المهاجم الشاب استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء من مارتن أوديجارد وراوغ ثم سدد فوق المرمى بقليل.

تبديلات فعالة

ميكيل أرتيتا حاول التدخل هنا، فدفع بـ ميكيل ميرينو في الدقيقة الـ69 بدلا من رحيم ستيرلنج.

ورد ليستر في الدقيقة الـ75 بمشاركة ستيفي مافيديدي بدلا من جوردان أيو.

في المقابل لجأ أرتيتا في نفس الدقيقة لمشاركة ريكاردو كالافيوري، وجورجينو بدلا من توماس بارتي، ومايلز لويز-سكيلي.

وكاد أرسنال يسجل الأول أخيرا في الدقيقة الـ77. إيثان نوانيري انطلق على الجهة اليمنى وأطلق تصويبة في القائم الأيسر لـ ليستر سيتي، لتضيع فرصة الهدف الأول.

وجاء الهدف الأول أخيرا في الدقيقة الـ80! عرضية من إيثان نوانيري بيسراه، قابلها البديل ميكيل ميرينو برأسية في المرمى مسجلا الأول للضيوف.

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ولم يكتف ميكيل ميرينو بهذا الهدف، فقرر حسم المباراة بنفسه ليكتب نفسه نجما للقاء بعدما حل بديلا ذهبيا.

ميرينو سجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ86 بعد عرضية من لياندرو تروسارد، قابلها ميرينو بلمسة في المرمى مسجلا الهدف الثاني.

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الهدفان رفعا رصيد ميرينو إلى أربعة أهداف هذا الموسم بعدما كان قد سجل هدفين فقط في المباريات السابقة.

باقي دقائق المباراة مرت بأمان، لينتهي اللقاء بفوز أرسنال بهدفين مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 53 نقطة في المركز الثاني، ومقلصا الفارق مع ليفربول إلى 4 نقاط مؤقتا لحين لعب ليفربول غدا أمام ولفرهامبتون.

من جهة أخرى، تجمد رصيد ليستر سيتي عند 17 نقطة في المركز الـ18.