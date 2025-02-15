تشكيل مانشستر سيتي – عودة مرموش كأساسي.. وريكو لويس ظهير أيمن ضد نيوكاسل

السبت، 15 فبراير 2025 - 15:53

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - هالاند

عاد عمر مرموش المهاجم المصري لتشكيل مانشستر سيتي في مباراته ضد نيوكاسل.

يلعب مانشستر سيتي ضد نيوكاسل بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي شهد البدء بـ عمر مرموش في الهجوم كأساسي من جديد بعد المشاركة بديلا ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

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ويبدأ إيرلينج هالاند في الهجوم كذلك مع مرموش، وبجانبهما سافينيو.

من جهة أخرى، يبدأ ريكو لويس كظهير أيمن، فيما يتواجد عبد القادر خوسانوف كقلب دفاع أساسي بجانب جون ستونز.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حارس: إيديرسون مورايش.

الدفاع: ريكو لويس – عبد القادر خوسانوف – جون ستونز – يوشكو جافارديول.

الوسط: نيكو جونزاليس – إلكاي جوندوجان – فيل فودين.

الهجوم: عمر مرموش – إيرلينج هالاند – سافينيو.

على الجانب الآخر، يبدأ أليكساندر إيزاك في تشكيل نيوكاسل الأساسي للمباراة.

وجاء تشكيل إيدي هاو لـ نيوكاسل كالتالي:

حارس: مارتن دوبرافكا.

الدفاع: كيران تريبيير – فابيان شار – دان بيرن – لويز هال.

الوسط: برونو جيماريش – ساندرو تونالي – جوي ويلوك.

الهجوم: جاكوب مورفي – أليكساندر إيزاك – أنتوني جوردون.

مانشستر سيتي يحتل حاليا المركز الخامس برصيد 41 نقطة، فيما يحل نيوكاسل بالمركز السادس بنفس الرصيد، ما يجعل الفائز بينهما في المركز الرابع بدلا من تشيلسي صاحب الـ43 نقطة، والذي افتتح الجولة بخسارة من برايتون بثلاثية أمس الجمعة.

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