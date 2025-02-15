ذا أثليتك: أزمة في وسط ملعب مانشستر يونايتد ضد توتنام
السبت، 15 فبراير 2025 - 15:24
كتب : FilGoal
سيعاني مانشستر يونايتد من أزمة محتملة في وسط ملعبه ضد توتنام بسبب الغيابات.
كوبي ماينو
النادي : مانشستر يونايتد
وحسب صحيفة "ذا أثليتك"، فإن كوبي ماينو أصبح خارج مباراة توتنام بشكل مؤكد بسبب الإصابة.
من جهة أخرى، فإن موقف مانويل أوجارتي، وتوبي كولير لم يتحدد بعد كذلك، ومازال محل شك بسبب الإصابة أيضا.
ويلعب مانشستر يونايتد مع توتنام مساء غد الأحد على ملعب توتنام، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ13 في ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا برصيد 29 نقطة، فيما يأتي توتنام بالمركز الـ14 ربرصيد 27 نقطة.
يدخل مانشستر يونايتد اللقاء بعد الفوز الأخير على ليستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما يدخل توتنام المباراة بعد توديع الكأس ضد أستون فيلا.
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