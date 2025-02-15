انتهت الحرب.. الاتحاد السوري يعلن موعد استئناف النشاط الرياضي

السبت، 15 فبراير 2025 - 15:01

كتب : FilGoal

منتخب سوريا

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم مجموعة من القرارات أبرزها تحديد موعد استئناف النشاط الرياضي.

وكان الاتحاد السوري لكرة القدم قد قرر في ديسمبر الماضي تأجيل مباريات الدوري حتى إشعار آخر بسبب ظروف الحرب داخل البلاد. (طالع التفاصيل)

وأعلن الاتحاد السوري لكرة القدم تحديد يوم 10 أبريل المقبل موعدا لاستئناف النشاط الكروي المحلي على مستوى جميع الفئات والدرجات.

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كما أعلن الاتحاد السوري تعيين رغدان شحاتة كمدير للمنتخب السوري الأول.

وتعيين أنس صابوني كمدرب مساعد ضمن الجهاز الفني للمنتخب السوري الذي يقوده الإسبانب خوسيه لانا.

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وكان الاتحاد السوري لكرة القدم قد اتخذ قرارا بإقامة مباريات الدوري بدون جمهور قبل أن يقرر تأجيلها إلى إشعار آخر نهاية العام الماضي.

وشهد الدوري السوري إقامة 5 مباريات ضمن منافسات الموسم الحالي.

ويتصدر الكرامة جدول ترتيب الدوري السوري برصيد 13 نقطة متفوقا بفارق 5 نقاط عن الوثبة أقرب منافسيه.

الدوري السوري الاتحاد السوري لكرة القدم
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