تأجيل مباريات الدوري السوري حتى إشعار آخر

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 17:58

كتب : FilGoal

سوريا-إيران

قرر الاتحاد السوري لكرة القدم تأجيل تأجيل مباريات الدوري حتى إشعار آخر.

وتمر سوريا بظروف عصيبة بسبب الحرب بين جبهة المعرضة وجبهة النظام الحاكم.

وقال الاتحاد السوري في بيان عبر فيسبوك: " بعد الاطلاع على الكتب الواردة من غالبية أندية الدرجة الممتازة لفئة الرجال والمتضمنة تأجيل الدوري وذلك حتى إشعار آخر"

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"قرر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم الموافقة على مضمون ما جاء في الكتب المذكورة أعلاه من أجل مصلحة الأندية وسنوافيكم بالموعد الجديد لاحقا".

وكان الاتحاد السوري لكرة القدم قد اتخذ قرارا بإقامة مباريات الدوري بدون جمهور قبل أن يقرر تأجيلها إلى إشعار آخر.

وشهد الدوري السوري إقامة 5 مباريات ضمن منافسات الموسم الحالي.

ويتصدر الكرامة جدول ترتيب الدوري السوري برصيد 13 نقطة متفوقا بفارق 5 نقاط عن الوثبة أقرب منافسيه.

سوريا الدوري السوري
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