تشكيل أرسنال – ثلاثي اضطراري في الهجوم.. وسكيلي ظهير أيسر ضد ليستر

السبت، 15 فبراير 2025 - 13:28

كتب : FilGoal

أرسنال

وسط غيابات عديدة وطويلة الأمد، يلجأ ميكيل أرتيتا لتشكيل اضطراري لمواجهة ليستر سيتي.

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة ليستر سيتي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل أرسنال يشهد البدء بثلاثي هجومي اضطراري، لم يبقى سواه متاحا للمشاركة بعد إصابة جابرييل جيسوس، وجابرييل مارتينيللي، وبوكايو ساكا، وكاي هافيرتز.

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يبدأ أرسنال ب رحيم ستيرلنج، وإيثان نوانيري، ولياندرو تروسارد في خط الهجوم ضد ليستر سيتي.

من جهة أخرى، يبدأ الشاب مايلز لويس-سكيلي كظهير أيسر في ظل وجود ريكاردو كالافيوري، وأوليكساندر زينشينكو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حارس: ديفيد رايا.

الدفاع: جورين تيمبر – ويليام ساليبا – جابريال ماجاليس – مايلز لويس-سكيلي.

الوسط: توماس بارتي – ديكلان رايس – مارتن أوديجارد.

الهجوم: رحيم ستيرلنج – إيثان نوانيري - لياندرو تروسارد.

على الجانب الآخر، يبدأ جيمي فاردي كأساسي في هجوم ليستر سيتي ضد أرسنال، ومن تحته المغربي بلال الخنوس، والغاني جوردان أيو.

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