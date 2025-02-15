مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب غياب حسام غالي عن حفل الاستاد

كشف مصدر من النادي الأهلي سبب غياب حسام غالي عضو مجلس الإدارة عن حفل الإعلان عن تصميم الاستاد.

وغاب غالي أمس الجمعة عن حفل الكشف عن تصميم استاد الأهلي الجديد، والذي أقيم في معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com :"حسام غالي اعتذر عن عدم حضور حفل الإعلان عن تصميم استاد الأهلي بسبب ظروف خاصة، ولا توجد أدني مشكلة".

وخلال الحفل تم الإعلان عن إطلاق العد التنازلي لخوض مباراة افتتاح استاد الأهلي الجديد، والتي ستكون بعد 200 أسبوع من الآن، أي قرابة 4 سنوات.

ويتسع الملعب لـ 42 ألف مشجع، وفي الحفلات الموسيقية تصل سعته إلى 57,797 متفرجا.

مدرج الدرجة الثالثة "يسار" يضم 11 ألف مقعدا.

ويتضمن الاستاد مطاعم ومقاهي ومنطقة ترفيهية وموقف سيارات يتسع لآلاف السيارات.

وجاء تصميم الملعب بدون "تراك" ليقترب المشاهدون أكثر من الملعب.

مقصورات الشخصيات الهامة تضم 72 جناحا حصريا، و80 مقصورة فاخرة، و73 جناحا فاخرة.

ويضم الملعب شاشة عملاقة لمتابعة المباريات، ومتاجر رسمية لشراء المنتجات والتذكارات.