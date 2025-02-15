محلل أداء الزمالك السابق يعلن تعاقده مع شبيبة القبائل الجزائري

السبت، 15 فبراير 2025 - 11:35

كتب : FilGoal

محمد علاء

كشف محمد علاء محلل الأداء السابق بالجهاز الفني لنادي الزمالك عن وجهته الجديدة.

وكان مجلس غدارة الزماتلك قد أعلن قبول اعتذار علاء عن عدم الاستمرار في الجهاز الفني بناء على رغبته الشخصية.

وكتب علاء عبر حسابه على فيسبوك: "أتشرف بالإعلان عن انضمامي للطاقم الفني للمدير الفني، جوزيف زينباور، رفقة فريق شبيبة القبائل الجزائري".

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وكان قد أشار في وقت سابق إلى اقتراب علاء من خوض تجربة جديدة في الدوري الجزائري. (طالع التفاصيل)

علاء عمل كمحلل أداء في نادي لافيينا، ثم بدأ العمل كمحلل أداء في نادي الزمالك رفقة الجهاز الفني لمعتمد جمال.

واستمر علاء في العمل مع الجهاز الفني لنادي الزمالك مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، ثم كريسيتان جروس.

علاء سبق له الظهور عبر FilGoal.com كمحلل للمباريات.

الزمالك شبيبة القبائل
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