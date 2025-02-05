الزمالك يعلن رحيل محمد علاء محلل أداء الفريق.. وفي الجول يكشف وجهته الأقرب

الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 21:48

كتب : إبراهيم رمضان

محمد علاء

أعلن نادي الزمالك قبوله اعتذار محمد علاء محلل أداء الفريق عن عدم الاستمرار في مهمته.

ووافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على قبول اعتذار محمد علاء عن عدم استمراره ضمن الجهاز المعاون للسويسري كريستيان جروس بناء على رغبته.

وحرص محمد علاء على توديع الجهاز الفني واللاعبين على هامش مران اليوم الأربعاء، بعد اعتذاره رسميا عن عدم استكمال مهمته مع الفريق خلال الموسم الجاري.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد علاء يقترب من العمل في أحد أندية الدوري الجزائري خلال الفترة المقبلة.

عمل كمحلل أداء في نادي لافيينا، ثم بدأ العمل كمحلل أداء في نادي الزمالك رفقة الجهاز الفني لمعتمد جمال.

واستمر علاء في العمل مع الجهاز الفني لنادي الزمالك مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، ثم كريسيتان جروس.

علاء سبق له الظهور عبر FilGoal.com كمحلل للمباريات.

الزمالك محمد علاء
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