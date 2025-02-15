مواعيد مباريات السبت 15 فبراير - مانشستر سيتي وأرسنال وريال مدريد.. وقمة ألمانية

يشهد اليوم السبت الموافق 15 فبراير 2025 مجموعة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم السبت 15 فبراير والقنوات الناقلة.

وفي الدوري الإنجليزي يلعب مانشستر سيتي بقيادة النجم المصري عمر مرموش ضد نيوكاسل في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة 25.

فيما يلعب أرسنال أمام ليستر سيتي على ملعب كينج باور ضمن مباريات الجولة ذاتها.

وفي الدوري الإسباني يحل ريال مدريد ضيفا على أوساسونا ضمن الجولة 24 من المسابقة.

ويشهد الدوري الألماني قمة مرتقبة بين بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن.

ويقود الدولي المصري مصطفى محمد فريقه نانت في مواجهة موناكو بالدوري الفرنسي

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الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي × أرسنال.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

مانشستر سيتي × نيوكاسل.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

أوساسونا × ريال مدريد.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ × باير ليفركوزن.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 5.

الدوري الفرنسي

موناكو × نانت.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 6.