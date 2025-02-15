البلوز يُلدغ مرتين.. تشيلسي يسقط مجددا أمام برايتون في نفس الأسبوع

السبت، 15 فبراير 2025 - 00:20

كتب : FilGoal

مينته - تشيلسي - برايتون

كرر برايتون تفوقه على تشيلسي وتلك المرة في الدوري الإنجليزي بالفوز بنتيجة 3-0 في افتتاح الجولة 25 من المسابقة.

ويأتي ذلك بعد 6 أيام من إقصاء برايتون لتشيلسي من كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز بنتيجة 2-1 آنذاك.

سحل أهداف برايتون على ملعبه أميكس ستيديوم كل من كاورو ميتوما ويانكوباه مينته (2).

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الفوز رفع رصيد لـ 37 نقطة ارتقى بها للمركز الثامن مؤقتا، فيما أصبح مركز تشليسي الرابع مهددا حال انتصر مانشستر سيتي أو نيوكاسل.

ويحتل البلوز المركز الرابع برصيد 43 نقطة ويليه كل من سيتي ونيوكاسل بنفس الرصيد 41 نقطة في المركزين الخامس والسادس.

وأجرى تشيلسي تغييرا اضطراريا بخروج نوني مادويكي ومشاركة جادون سانشو في الدقيقة 21.

وتقدم أصحاب الأرض بفضل هدف الياباني ميتوما بتسديدة أرضية على يسار الحارس من خارج منطقة الجزاء.

الهدف جاء من صناعة الحارس بارت فيربروخين الطويلة ليصبح خامس حارس يصنع هدفا الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي بعد إيدرسون وفلكين وبيكفورد ولينو.

وفي الدقيقة 38 ومن ارتباك دفاعي لتشيلسي مهد داني ويلباك الكرة لمينته الذي سدد كرة سكنت شباك الضيوف محرزا الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني مرر مجددا ويلباك لمينته الذي راوغ مارك كوكوريا وسجل في الشباك معلنا عن ثاني أهدافه وثالث أهداف برايتون في اللقاء بالدقيقة 63.

ولأول مرة يصنع ويلباك هدفين في مباراة واحدة منذ مايو 2017 بقميص أرسنال ضد إيفرتون.

بعد الهدف الثالث أهدر ميتوما وجواو بيدرو فرصة تعزيز التقدم بالهدف الرابع لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض.

ورغم استحواذ تشيلسي على الكرة بنسبة 70% خلال اللقاء إلا أن لاعبيه لم يطلقوا أي تسديدة بين القائمين والعارضة طيلة 90 دقيقة.

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