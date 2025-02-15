كرة يد - انتصار جديد لـ الأهلي والزمالك في ثالث جولات دوري المحترفين

السبت، 15 فبراير 2025 - 00:04

كتب : FilGoal

الأهلي كرة يد

انتصر الأهلي والزمالك في ثالث جولات المرحلة النهائية والحاسمة لدوري المحترفين لكرة اليد.

وتقام المرحلة النهائية بين 8 فرق بدوري من دورين بنظام الذهاب والإياب.

وفاز الأهلي بنتيجة 35-21 على طلائع الجيش.

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وانتصر الزمالك الفوز بنتيجة 27-20 على سموحة.

وتفوق سبورتنج على البنك الأهلي بنتيجة 26-20.

وتقام مرحلة الذهاب في الفترة من الجمعة 7 فبراير الجاري إلى الخميس 27 من الشهر ذاته.

بينما تنطلق مرحلة الإياب يوم 4 مارس المقبل وحتى 8 أبريل المقبل الذي يشهد الجولة الختامية للدوري.

وتقام مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك يومي 27 فبراير و8 أبريل على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

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