تشكيل تشيلسي - نكونكو يقود الهجوم.. وعودة يورجنسن أمام برايتون

يبدأ الفرنسي كريستوفر نكونكو أساسيا في هجوم تشيلسي لمواجهة برايتون في افتتاح الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

ويعوض الفرنسي غياب السنغالي نيكولاس جاكسون بسبب الإصابة، فيما يعود فيليب يورجنسن لحراسة مرمى البلوز.

ويقام اللقاء على ملعب أميكس ستديوم معقل برايتون، ويبدأ في العاشرة مساءً.

وجاء تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: فيليب يورجنسن

الدفاع: مارك كوكوريا - ليفي كولويل - تريفوه تشالوباه - مالو جوستو

الوسط: إنزو فيرنانديز - مويسيس كايسيدو - بيدرو نيتو - كول بالمر - نوني مادويكي

الهجوم: كريستوفر نكونكو

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 43 نقطة بفارق 7 نقاط عن أرسنال الثاني.

فيما يحتل برايتون المركز العاشر برصيد 34 نقطة ودون فوز في آخر مباراتين.

وكان برايتون قد أقصى تشيلسي من كأس الاتحاد الإنجليزي.