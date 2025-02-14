وكيل محمد صلاح يشيد بـ أرني سلوت

أشاد رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح نجم ليفربول بـ أرني سلوت المدير الفني للفريق.

ونشر عباس عبر حسابه على موقع X "سلوت ممتاز في وظيفته".

وكان عباس قد أعاد تغريدة تعبر عن ابتعاد ليفربول بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 7 نقاط عن أرسنال الوصيف وقرب الفريق من التتويج بالبطولة.

Excellent at his job. https://t.co/weoPGFUUOS — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) February 14, 2025

ومدح الدولي المصري صلاح من قبل المدرب الهولندي إذ قال عبر شبكة أمازون برايم: "لدينا مدرب مختلف ولاعبين مختلفين، لقد رحل البعض ولكن أعتقد أن لدينا مواهب جيدة ولاعبين يعملون بجد ومدرب يملك أفكار جيدة".

وحقق صلاح رقما تاريخيا غائبا عن الدوري الإنجليزي منذ 21 عاما بعد تسجيله ضد إيفرتون في المباراة الأخيرة.

وساهم صلاح في تسجيل ليفربول هدف التعادل في شباك إيفرتون في المباراة المقامة بينهما ضمن الأسبوع الـ15 للدوري الإنجليزي، على ملعب جوديسون بارك.

وبات محمد صلاح أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يساهم في أهداف خارج ملعبه بـ22 هدفا (سجل 13 وصنع 9).

وكسر صلاح رقم أندي كول بـ21 هدفا في موسم 1993 - 1994.

ويتصدر محمد صلاح قائمة الهدافين والأكثر مساهمة للأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2024 - 2025.

صلاح سجل 21 هدفا وصنع 14 هدفا هذا الموسم ليقود فريقه لتصدر مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.