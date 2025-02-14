كما كشف في الجول – مودرن سبورت يعلن تعيين بن شيخة مديرا فنيا

أعلن نادي مودرن سبورت تعيين الجزائري عبد الحق بن شيخة مدير فنيا خلفا للفرنسي فرانك دوما.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن أن بن شيخة الأقرب لخلافة دوما عقب إقالته (طالع التفاصيل)

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد كالتالي:

عبد الحليم علي - مدير الكرة

فريد زميتي - مدرب

أحمد صالح - مدرب

دانيال خيمينيز - مدرب

فريد بلملاط - مدرب حراس

كمال بوجنان - المعد البدني

وسيصل محلل للأداء خلال أيام.

ولعب الفريق تحت قيادة دوما 8 مباريات خسر 6 وتعادل في 1 وفاز في 1، آخرها ضد غزل المحلة بنتيجة 2-1 في الجولة 12.

واكتفى دوما بفوز وحيد جاء ضد الزمالك بفضل هدف جوزيف جوناثان.

ويمتلك الجزائري المخضرم سلسلة حافلة من الفترات التدريبية بقمصان فرق أبرزها شباب بلوزداد وأم صلال القطري والإفريقي التونسي ومنتخب الجزائر والرجاء المغربي والاتحاد الليبي ووفاق سطيف الجزائري وسيمبا التنزاني وأخيرا شبيبة القبائل الجزائري.

وحصد بن شيخة من قبل لقب الدرجة الثانية القطرية في 2006 مع أم صلا، والدوري التونسي مع الإفريقي في 2008 وكأس العرش المغربي في 2014 مع الدفاع الجديدي والكونفدرالية من اتحاد الجزائر.

كما فاز بلقب السوبر الإفريقي مرتين متتاليتين في 2023 مع نهضة بركان و2024 مع اتحاد الجزائر.

وسبق أن واجه الأهلي 6 مرات فاز في 2 وخسر 4، وحقق أمامه لقب السوبر الإفريقي.