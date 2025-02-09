خبر في الجول - دوما على أعتاب الرحيل من مودرن سبورت.. وجزائري الأقرب لخلافته

الأحد، 09 فبراير 2025 - 00:00

كتب : عمرو نبيل

فرانك دوما

بات الفرنسي فرانك دوما على أعتاب الرحيل من تدريب مودرن سبورت.

ويعاني الفريق من سوء النتائج والتي جعلته يتذيل ترتيب الدوري بعد مرور 12 جولة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجزائري عبد الحق بن شيخة ضمن المرشحين لخلافته في تدريب الفريق.

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وتولى الفرنسي البالغ 56 عاما تدريب مودرن سبورت خلفا لطلعت يوسف الذي بدأ الموسم في قيادة الفريق.

وترك يوسف مهمة تدريب الفريق بدون أي فوز بعد مرور 4 جولات.

واكتفى دوما بفوز وحيد جاء ضد الزمالك بفضل هدف جوزيف جوناثان.

وخلال 8 مباريات قادها الفريق خسر 6 وتعادل في 1 وفاز في 1، آخرها ضد غزل المحلة بنتيجة 2-1 في الجولة 12.

ويستعد مودرن سبورت لمواجهة طلائع الجيش في الجولة 13 يوم الخميس المقبل.

وفي نفس السياق يبرز اسم بن شيخة لخوض أول تجربة له في الملاعب المصرية بعمر 61 عاما.

ويمتلك الجزائري المخضرم سلسلة حافلة من الفترات التدريبية بقمصان فرق أبرزها شباب بلوزداد وأم صلال القطري والإفريقي التونسي ومنتخب الجزائر والرجاء المغربي والاتحاد الليبي ووفاق سطيف الجزائري وسيمبا التنزاني وأخيرا شبيبة القبائل الجزائري.

وحصد بن شيخة من قبل لقب الدرجة الثانية القطرية في 2006 مع أم صلا، والدوري التونسي مع الإفريقي في 2008 وكأس العرش المغربي في 2014 مع الدفاع الجديدي والكونفدرالية من اتحاد الجزائر.

كما فاز بلقب السوبر الإفريقي مرتين متتاليتين في 2023 مع نهضة بركان و2024 مع اتحاد الجزائر.

وسبق أن واجه الأهلي 6 مرات فاز في 2 وخسر 4، وحقق أمامه لقب السوبر الإفريقي.

فرانك دوما مودرن سبورت عبد الحق بن شيخة الدوري المصري
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