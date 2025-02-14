مؤتمر أموريم: مانشستر يونايتد أكبر من توتنام.. ولن أغير طريقة لعبي

يرى روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد أن فريقه أكبر من توتنام وعلى الجانب الآخر أكد أنه لن يغير طريقة لعبه.

ويستعد مانشستر يوناتيد لمواجهة منافسه توتنام في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "من الآن وحتى نهاية الموسم كل مباراة تعتبر مهمة بالنسبة لنا، نحن بحاجة إلى الفوز، ولذلك علينا تحسين الطريقة التي نلعب بها".

وأضاف "أنا معجب كثيرا بأنجي بوستيكوجلو ونتشارك نفس المشاكل، لكن أن في ناد أكبر مع ضغط أكثر".

وواصل "الفريق يشعر بالضغط في بعض الأحيان، لا ينبغي أن نشعر به في أي مباراة لأننا مانشستر يونايتد".

وتابع "من الخطورة أن نشعر بالراحة في هذه المرحلة من الموسم، إذا رأيت الجدول فمن المستحيل أن تشعر بالراحة".

وشدد "لن أغير طريقة لعبي وتدريب الفريق وإعداده للمباريات".

وأنهى حديثه قائلا: "لدينا مشكلة حاليا مع قواعد اللعب المالي النظيف، لكن مشكلتي الأكبر هي مباراة توتنام".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.

بينما يأتي توتنام خلفه مباشرة في المركز الـ14 برصيد 27 نقطة.