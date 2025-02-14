في وجود ميدو وحازم والجنايني.. الزمالك يعتمد لجنة التخطيط ويحدد اختصاصاتها

قرر نادي الزمالك اعتماد تشكيل لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم برئاسة حسين لبيب، في اجتماع مجلس إدارة النادي الأبيض اليوم.

وكشف الزمالك في بيان رسمي له عن تشكيل لجنة الكرة والتي تضم حازم إمام وأحمد حسام ميدو نجمي الزمالك السابق، وعمرو الجنايني.

وأعلن النادي الأبيض اختصاصات لجنة التخطيط: "يحق للجنة أن تستعين بما تراه من أصحاب الخبرات ومن رموز وأبناء النادي."

كما تتضمن اختصاصات اللجنة: "العمل على وضع استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الاحترافية الكاملة في كافة النواحي الفنية والإدارية والمالية ورفع ما تراه إلى مجلس الإدارة لاعتماده."

واعتمد مجلس إدارة نادي الزمالك أول قرارات لجنة التخطيط بتوجيه الشكر للمدرب السويسري كريستيان جروس وجهازه المعاون، وتعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مديرا فنيا للفريق لمدة موسم ونصف.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وأضاف الزمالك في بيانه: "يؤكد المجلس مجدداً على تفهم واحترام مشاعر وتطلعات الجماهير الوفية وأنه لا يدخر جهداً في سبيل تحقيقها والوصول بالنادي إلى المكانة التي تليق به بوصفه أكبر قلعة رياضية في مصر ."

وسيكون بيسيرو البرتغالي الثامن في تاريخ الزمالك بعد جوزيه جوميز، وجيسوالدو فيريرا، وجيمي باتشيكو، وأوجستو إيناسيو ، ومانويل كاجودا، ونيلو فينجادا، بالإضافة إلى جورفان فييرا الذي يحمل الجنسيتين البرتغالية والبرازيلية.

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وسبق وأن عمل جوزيه بيسيرو في مصر وقت قيادته للأهلي خلال الفترة من أكتوبر 2015 وحتى منتصف يناير 2016.

وقاد بيسيرو الأهلي في 12 مباراة وقت قيادته للفريق.

وعقب قيادة الأهلي قاد بيسيرو كل من بورتو وبراجا وفيتوريا جيماريش وسبورتنج لشبونة في البرتغال.

بينما آخر تجربتين خاضهما بيسيرو كانت مع منتخبي فنزويلا ونيجيريا.

وفي التجربة الأخيرة مع نيجيريا قاد النسور الخضراء في 22 مباراة وحصد وصافة أمم إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري.