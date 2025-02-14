البرتغالي الثامن.. بيسيرو مديرا فنيا للزمالك

الجمعة، 14 فبراير 2025 - 16:32

كتب : FilGoal

جوزيه بيسيرو مدرب نيجيريا

أعلن نادي الزمالك تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مديرا فنيا لمدة موسم ونصف خلفا للسويسري كريستيان جروس.

وأشار FilGoal.com في وقت سابق إلى أن بيسيرو وصل إلى القاهرة أمس الخميس تمهيدا لتدريب الزمالك خلفا لجروس. (طالع التفاصيل)

وكشف الزمالك في بيان رسمي له: "قرر مجلس الإدارة بعد ترشيح وتوصية لجنة التخطيط الرياضي لعدد من السير الذاتية للمدُربين، تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب بورتو وسبورتنج لشبونة الأسبق مديراً فنياً للزمالك لمدة موسم ونصف ، بعد الاستقرار عليه من قبل لجنة التخطيط الرياضي".

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وأوضح الزمالك عن سبب اختيار بيسيرو: "بيسيرو المُناسب لتدريب الفريق الأول خلال الفترة الراهنة نظراً لخبرته الكبيرة ونجاحاته السابقة مع العديد من الأندية والمنتخبات."

وأشار النادي الأبيض في بيانه: "استعرض المجلس تقرير لجنة التخطيط بشأن تقييمها للفريق الأول لكرة القدم وموقف الجهاز الفني والإداري، وبناء عليه قرر المجلس توجيه الشكر للمدرب السويسري كريستيان جروس وجهازه المعاون".

وأتم البيان: "تم تكليف الإدارة المالية بسرعة تسوية مستحقاته المالية ويؤكد المجلس علي تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله جروس ومساعدوه ، مُتمنين لهم التوفيق و النجاح في خطواتهم المقبلة."

وقاد جروس الزمالك في 13 مباراة بمختلف المسابقات وحقق الفوز 8 مرات ومقابل 3 تعادلات وهزيمتين.

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وسيكون بيسيرو البرتغالي الثامن في تاريخ الزمالك بعد جوزيه جوميز، وجيسوالدو فيريرا، وجيمي باتشيكو، وأوجستو إيناسيو ، ومانويل كاجودا، ونيلو فينجادا، بالإضافة إلى جورفان فييرا الذي يحمل الجنسيتين البرتغالية والبرازيلية.

وسيكون الظهور الأول لبيسيرو مع الزمالك أمام بتروجت في الأسبوع الـ14 من مسابقة الدوري يوم الأحد المقبل.

وسبق وأن عمل جوزيه بيسيرو في مصر وقت قيادته للأهلي خلال الفترة من أكتوبر 2015 وحتى منتصف يناير 2016.

وقاد بيسيرو الأهلي في 12 مباراة وقت قيادته للفريق.

وعقب قيادة الأهلي قاد بيسيرو كل من بورتو وبراجا وفيتوريا جيماريش وسبورتنج لشبونة في البرتغال.

بينما آخر تجربتين خاضهما بيسيرو كانت مع منتخبي فنزويلا ونيجيريا.

وفي التجربة الأخيرة مع نيجيريا قاد النسور الخضراء في 22 مباراة وحصد وصافة أمم إفريقيا.

بيسيرو الزمالك
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