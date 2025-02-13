خبر في الجول - بيسيرو يصل القاهرة تمهيدا لتدريب الزمالك

وصل المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو إلى القاهرة تمهيدا لتدريب فريق نادي الزمالك.

وكان FilGoal.com قد كشف عن تواصل الزمالك مع بيسيرو لبحث إمكانية قيادة الفريق وإبداء المدرب البرتغالي موافقته.(مزيد من التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن بيسيرو وصل إلى القاهرة تمهيدا لتدريب الزمالك خلفا للسويسري كريستيان جروس.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك قرر رحيل كريستيان جروس عقب نهاية مران اليوم الخميس ودفع الشرط الجزائي للمدرب السويسري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك أبلغ جروس بإنهاء التعاقد معه ووجود مدرب جديد من الغد.

وتولى جروس قيادة الزمالك في منتصف ديسمبر الماضي في ولاية ثانية مع الفريق بعد رحيل جوزيه جوميز.

وقاد جروس الزمالك في 13 مباراة بمختلف المسابقات وحقق الفوز 8 مرات ومقابل 3 تعادلات وهزيمتين.

وسبق وأن عمل جوزيه بيسيرو في مصر وقت قيادته للأهلي خلال الفترة من أكتوبر 2015 وحتى منتصف يناير 2016.

وقاد بيسيرو الأهلي في 12 مباراة وقت قيادته للفريق.

وعقب قيادة الأهلي قاد بيسيرو كل من بورتو وبراجا وفيتوريا جيماريش وسبورتنج لشبونة في البرتغال.

بينما آخر تجربتين خاضهما بيسيرو كانت مع منتخبي فنزويلا ونيجيريا.

وفي التجربة الأخيرة مع نيجيريا قاد النسور الخضراء في 22 مباراة وحصد وصافة أمم إفريقيا.