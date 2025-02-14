مؤتمر جوارديولا: أكانجي يغيب من 8 لـ10 أسابيع.. وهذا موقف جريليش والوافد الجديد

الجمعة، 14 فبراير 2025 - 15:52

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي فترة غياب مانويل أكانجي مدافع الفريق بعد إصابته أمام ريال مدريد في دوري الأبطال.

وأوضح جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نيوكاسل: "أكانجي سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 8 إلى 10 أسابيع بعد إصابته في العضلة الضامة".

وتابع بيب "أكانجي سيخضع لعملية جراحية يوم السبت، لقد بذل مجهودا كبيرًا هذا الموسم لقد لعب مع ناثان أكي في ظروف صعبة، بسبب النقص في اللاعبين في هذا المركز، ليقول حسده كفى".

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وعن إصابة جاك جريليش، رد: "الأمر ليس واضحا حتى الآن، لا أعرف إذا كان كان سيكون جاهزا لمواجهة السبت، نقيم حالته هو والوافد الجديد نيكو جونزاليس لتحديد مدى جاهزيتهما للمباراة، وسنرى في الساعات القادمة".

وأكمل حديثه عن نيكو جونزاليس بعد خروجه مصابا في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليتون أورينت: "يتحسن يوما بعد يوم، وسنقيم حالته".

وحقق مانشستر سيتي فوزا صعبا على حساب ليتون في الدور الرابع من كأس الاتحاد بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويستضيف مانشستر سيتي منافسه نيوكاسل في تمام الساعة الخامسة مساء السبت على ملعب الاتحاد، في الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وعن المعاناة التي يمر بها مانشستر سيتي، رد بيب: "إنه ليس موضوع واحد، إذا كان كذلك فسيكون من السهل حله، لم نعد مرتاحين بعد".

وأكمل: "تراجعنا بعض الخطوات مقارنة بما حققناه السنوات السابقة، لكن علينا الحفاظ على إيماننا بأنفسنا واستغلال ميزة اللعب على أرضنا يوم السبت أمام نيوكاسل".

وأتم حديثه عن منافسه نيوكاسل: "لقد كان دائمًا فريقًا صعبًا منذ تولي إيدي هاو المسؤولية، يتمتع الفريق بمستو جيد وسرعة لا تصدق".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس ويلاحقه نيوكاسل في المركز السادس ولكل منهما 41 نقطة بالتساوي.

وخسر مانشستر سيتي أمام ريال مدريد بنتيجة 3-2 على ملعب الاتحاد، فيما تنتظره مواجهة صعبة في الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو الأربعاء 19 فبراير لحسم التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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