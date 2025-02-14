مؤتمر أرتيتا - عن موقف ساكا وبن وايت وأزمة المهاجم.. والمنافسة مع ليفربول

أصر ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، على ثقته في امتلاكه لاعبين قادرين على إثارة الصداع لدى الخصوم.

ويعاني أرسنال من عدد كبير من الإصابات التي ضربت فريقه.

ويحل أرسنال ضيفا على ليستر سيتي السبت في ملعب كينج باور في الأسبوع الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتحدث أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليستر سيتي: "إصابة هافيرتز تمثل تحديا آخر لنا، كنا نقيم معسكرا في دبي لإعادة شحن طاقتنا، ولكن تعرض لإصابة غير متوقعة في ضربة كبيرة بسبب الإصابات التي نعاني منها".

وأكمل حديثه عن الإصابات التي ضربت العديد من الفرق: "إنه أمر لا مفر منه، هذا الموسم هو تراكم للضغط الذي تعاني منه الأندية والجدول المزدحم".

وأوضح طريقة تعامله مع الجدول المزدحم للمباريات: "نتدرب أقل من أي وقت مضى، المشكلة أن العضلات يتم تدريبها بشكل مفرط، وبالتالي ليست مستعدة لاستيعاب هذا الضغط، وليس لدينا وقت للتعافي".

وعن عودة بن وايت الظهير الأيمن للفريق: "بات متاحا ولكنه يحتاج للوقت وإدارة الأحمال عند عودته".

كما تحدث عن موقف بوكايو ساكا: "لا يزال في المرحلة الأولى من التأهيل، لكنه لم يواجه انتكاسة".

وكشف أرتيتا عن إمكانية التعاقد مع لاعب مجانا خلال الفترة الحالية نتيجة النقص العددي في صفوفه: "نستكشف ذلك، وكل شيء وارد".

وعن إمكانية الاستعانة بـ إيثان نوانيري لحل أزمة المهاجم: "لديه الصفات المناسبة للعب على الأطراف أو في الوسط، ويجب أن نتكيف مع نقاط قوة لاعبينا".

وأضاف: "سيتعين علينا تغيير أسلوبنا التكتيكي بسبب عدد الإصابات في خط الهجوم".

واعترف أرتيتا بصعوبة المنافسة أمام ليستر: "أعرف فان نيستلروي جيدا، والطريقة التي يدير بها فريقه، والمباراة أمام ستكون صعبة".

وأتم حديثه عن المنافسة مع ليفربول وخسارة الريدز لنقطتين أمام إيفرتون: "الأمر يكون إيجابي عندما يكون الفارق أقل ، والأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة".

ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 50 نقطة بفارق 7 نقاط أمام ليفربول المتصدر.